Στο έλεος του τυφώνα Μίλτον βρίσκεται όλη η Φλόριντα. Μπορεί το μέγεθος του να υποβαθμίστηκε λίγο πριν φτάσει στις ακτές πέφτοντας στο νούμερο δύο της σχετικής βαθμίδας, ωστόσο χτυπά με μεγάλη σφοδρότητα τις περιοχές από τις οποίες περνά.

Λίγο πριν τις 3 το πρωί της Πέμπτης άρχισε να χτυπά τις πρώτες περιοχές στη Φλόριντα με βασικά χαρακτηριστικά τους θυελώδεις ανέμους και τις καταιγίδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τρία γραφεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Φλόριντα είχαν εκδώσει συνολικά 133 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους που σχετίζονται με τον τυφώνα Μίλτον.

Εκατομμύρια σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ πριν φτάσει στις ακτές της Φλόριντα ο τυφώνας είχαν αναφερθεί καταστροφές σε περισσότερα από 100 σπίτια λόγω των ανέμων.

Ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «πολλαπλοί θάνατοι» στην κομητεία μετά από ένα ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου την Τετάρτη. Ο σερίφης Κιθ Πίρσον επιβεβαίωσε ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Spanish Lakes Country Club. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Έχουμε δεκάδες σπίτια στην κομητεία Σεντ Λούσι που έχουν υποστεί ζημιές, μερικές καταστροφικές ζημιές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κομητείας Σεντ Λούσι, Έρικ Γκιλ. «Συνεργαζόμαστε με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Σεντ Λούσι … Εθνική Φρουρά, καθώς και με μονάδες από το γραφείο του σερίφη, ακόμη και με υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης από τις γύρω κομητείες για να βοηθήσουν στην έρευνα και τη διάσωση».

Η βροχή είναι ασταμάτητη από όπου περνά ο τυφώνας με τους ειδικούς να προειδοποιούν για πλημμύρες. Ήδη, πολλές περιοχές έχουν καλυφθεί από τόνους νερού όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί από την περιοχή της Βενετίας.

Storm surge from Hurricane Milton inundated a neighborhood in Venice, Florida, soon after Milton made landfall. pic.twitter.com/HuizOMAK0N

— AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024