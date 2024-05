O ταξίαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, εκπρόσωπος των IDF, ανακοίνωσε σήμερα (17/5) ότι οι σοροί των ομήρων Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκελερέντερ, οι οποίοι ήταν όμηροι από το φεστιβάλ Supernova, εντοπίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ντανιέλ Χαγκάρι, εντόπισε τις σορούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

«H Ιτζάκ Γκελερέντερ, η Σάνι Λουκ και ο Αμίτ Μπουσκίλα δολοφονήθηκαν κατά τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου στην πολιορκία του Mefalim και τα σώματά τους απήχθησαν στη Γάζα από τρομοκράτες της Χαμάς».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της Σάνι Λουκ έγινε γνωστή από την πρώτη στιγμή, καθώς η οικογένειά της την αναγνώρισε σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν οι τρομοκράτες στο διαδίκτυο.

Η Σάνι κείτονταν αναίσθητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με ενόπλους της Χαμάς. Οι πρώτες αναφορές έλεγαν πως οι τρομοκράτες την απήγαγαν, τη δολοφόνησαν και περιέφεραν σαν τρόπαιο το άψυχο σώμα της.

Μετά από διαδικασία ταυτοποίησης που πραγματοποιήθηκε από ιατρικούς αξιωματούχους στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και στο Υπουργείο Υγείας, εκπρόσωποι των IDF ειδοποίησαν τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η IDF και η Shin Bet μοιράζονται τη θλίψη των οικογενειών αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Israeli forces have recovered the bodies of 3 Israeli hostages in a special operation in Rafah, southern Gaza.

Shani Look, Yitzhak Galanter, and Amit Buskila, were brutally murdered by Hamas during the October 7 massacre.

Shani, Yitzhak & Amit were murdered while attending the… pic.twitter.com/xUbyS8E2W9

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 17, 2024