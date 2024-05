Αυστριακό δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα πως αποφάσισε ότι ο πλέον διαβόητος, εν ζωή, εγκληματίας της χώρας, ο βιαστής και αιμομίκτης Γιόζεφ Φριτσλ, μπορεί να μεταφερθεί σε κανονική φυλακή από την ψυχιατρική σωφρονιστική μονάδα στην οποία βρίσκεται, αλλά ότι η απελευθέρωσή του είναι απίθανη.

Ο Φριτσλ, που τώρα έχει αλλάξει το όνομά του, το οποίο δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό, βίαζε την κόρη του, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη επί 24 χρόνια, και έγινε πατέρας επτά παιδιών που γεννήθηκαν από τους βιασμούς.

Ο 89χρονος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε σωφρονιστική μονάδα για «ψυχικά διαταραγμένους» εγκλείστους μετά την καταδίκη του το 2009 για αιμομιξία, βιασμό, κράτηση σε συνθήκες σκλαβιάς, εξαναγκασμό και φόνο εξ αμελείας του νεογέννητου γιου του στην υπόγεια φυλακή που είχε κατασκευάσει μυστικά κάτω από το σπίτι του.

Η κόρη του, η 58χρονη σήμερα Ελίζαμπετ Φριτσλ, και τα παιδιά της, ζουν σε άγνωστη τοποθεσία, με νέο όνομα, σε μια προσπάθεια να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Αν και η μεταφορά του θα μπορούσε, επί της αρχής, να ανοίξει τον δρόμο για την υπό όρους απελευθέρωσή του από τη φυλακή, το δικαστήριο δήλωσε ότι ένα τέτοιο αίτημα είναι απίθανο να εγκριθεί εξαιτίας «ειδικών λόγων πρόληψης».

