Πάγωσαν όσοι παρακολουθούσαν την αναμέτρηση των Μπλέιζερς με τους Θάντερ για το NBA. Στο ένατος λεπτό του αγώνα και ενώ είχαμε τάιμ άουτ ο Μπίσμακ Μπιγιόμπο κατέρρευσε στο παρκέ.

Αμέσως έσπευσαν πάνω του οι συμπαίκτες του και το ιατρικό επιτελείο των Θάντερ. Λίγο αργότερα ο 31χρονος σέντερ ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο ιατρείο του γηπέδου όπου και υποβλήθηκε σε έναν πρώτο έλεγχο από την ιατρικό τιμ της ομάδας.

Ο Μπίσμακ Μπιγιόμπο έδειχνε να είναι καλή κατάσταση ωστόσο θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να φανεί εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του.

Bismack Biyombo collapsed earlier tonight and went back to the locker room

Biyombo was cleared of any serious medical issues by Blazers physicians and will be further evaluated tomorrow, per @NickAGallo.

