Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια προετοιμασίας, η νέα κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων για τον Έλβις Πρίσλεϊ, επιτέλους είναι διαθέσιμη στο Netflix. Με τίτλο «Πράκτορας Έλβις», η σειρά θα λέγαμε ότι είναι μάλλον αυστηρά για ενήλικες.

Θυμίζοντας σε στυλ τις ταινίες του Ταραντίνο, τα συνολικά δέκα επεισόδια της σειράς περιέχουν έναν καταιγισμό αιματηρών σκηνών δράσης, άφθονη βωμολοχία, ναρκωτικά και έναν πολύ κακομαθημένο κάφρο χιμπατζή, που αποτελεί μια εκδοχή του πραγματικού κατοικίδιου του Πρίσλεϊ κατά τη δεκαετία του 1960.

Με μια πρώτη ματιά, «Πράκτορας Έλβις » θυμίζει αρκετά μια άλλη σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες, το «Archer», το οποίο επίσης προβάλεται στο Netflix και μάλιστα είναι τόσο αγαπητή που βρίσκεται ήδη στη 13η σεζόν. Η λαοφιλής πλατφόρμα φαίνεται πως αγαπά ιδιαίτερα αυτό το είδος, το οποίο προσελκύει μια ολοένα αυξανόμενη βάση αφοσιωμένων τηλεθεατών.

Τι θα γινόταν αν ο Έλβις ήταν ένας μυστικός κυβερνητικός πράκτορας; Σε τι είδους άκρως απόρρητες αποστολές θα συμμετείχε; Τα σχεδόν 30λεπτα επεισόδια ακολουθούν τον βασιλιά του ροκ εν ρολ, καθώς εισάγεται σε ένα μυστικό κυβερνητικό κατασκοπευτικό πρόγραμμα.

Η σειρά αφορμάται από την πραγματικά απίστευτα αληθινή ιστορία της συνάντησης του Έλβις με τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας που έχει γίνει αφορμή για να γεννηθούν πολλοί αστικοί μύθοι.

Για παράδειγμα, από εκείνη τη συνάντηση ξεπήδησε ο θρύλος πως τα χρόνια που ο Elvis ήταν στο εξωτερικό για τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1958 έως το 1960 ήταν φαινομενικά απλώς μια κάλυψη για την εκπαίδευσή του, καθώς η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε διασημότητες σαν κι αυτόν για να πολεμήσει τις κακόβουλες δυνάμεις που απειλούσαν τις Η.Π.Α.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Έλβις δεν είχε πραγματικά ποτέ καμία κυβερνητική εξουσία και ότι ο Νίξον θεώρησε την επίσκεψη εκείνη περισσότερο ως διαφημιστικό κόλπο παρά ως οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά, η σειρά, την οποία επιμελείται η Πρισίλα Πρίσλεϊ μαζί με τον τραγουδιστή της ροκ Τζον Έντι , υιοθετεί αυτόν τον θρύλο με ενθουσιασμό.

Με τη συμμετοχή της Πρισίλα Πρίσλεϊ, φαίνεται ασφαλές να πούμε ότι η σειρά έχει πιθανότητες να ισορροπήσει το παράλογο περιεχόμενο και τον τόνο της, που σίγουρα δεν απευθύνεται σε όλους. Τη φωνή του δανείζει στον κεντρικό χαρακτήρα της σειράς ο βραβευμένος με Όσκαρ πρωταγωνιστής του «Dallas Buyers Club» Μάθιου ΜακΚόναχι. Αυτός θα είναι ο πρώτος ρόλος του σε τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων, αν και έχει μια κάποια προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως το «Kubo and the Two Strings» (2016) και τις δύο ταινίες «Τραγούδα». Η Πρισίλα συμμετέχει επίσης, υποδυόμενη (φωνητικά) τον εαυτό της.

Τη σειρά συνοδεύει ένα αρκετά προσεγμένο soundtrack από τους Τάιλερ Μπέιτς και Τίμοθι Γουίλλιαμς, οι οποίοι πρόσφατα έγραψαν μουσική και για την ταινία τρόμου «Pearl». Μπλέκοντας εμβληματικά κομμάτια όπως το «Viva Las Vegas» και «If I can dream», η μουσική επένδυση της σειράς έχει surf rock διάθεση που ενισχύει τη δράση. Το soundtrack περιλαμβάνει επίσης μια διασκευή του «Memphis, Tennessee» του Τσακ Μπέρι από τον Κρεγκ Ρόμπινσον.