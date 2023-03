Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τους πολίτες να θανατώσουν όλες τις κατοικίδιες γάτες κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας του Covid, δήλωσε ένας πρώην υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον.

Δεν ήταν σαφές εάν οι οικόσιτες γάτες μπορούσαν να μεταδώσουν τον κοροναϊό, εξήγησε ο Τζέιμς Μπέθελ σε συνέντευξή του στο Channel 4 News.

«Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πόσο λίγα γνωρίζαμε για αυτήν την ασθένεια. Υπήρξε μια στιγμή που υπήρχε μεγάλη ασάφεια σχετικά με το εάν τα κατοικίδια ζώα θα μπορούσαν να μεταδώσουν την ασθένεια. Στην πραγματικότητα, κάποια στιγμή υπήρχε μια ιδέα ότι ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από τον κόσμο να εξοντώσει όλες τις γάτες στη Βρετανία. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν θέλαμε να το κάνουμε αυτό;» είπε ο Μπέθελ.

Τον Ιούλιο του 2020, στο αποκορύφωμα της κρίσης του Covid, οι ιδιοκτήτες γατών προειδοποιήθηκαν να μην φιλούν τα κατοικίδιά τους, καθώς μία θηλυκή σιαμαία γάτα έγινε το πρώτο γνωστό ζώο στο Ηνωμένο Βασίλειο που νόσησε από την ασθένεια.

Η Μάργκαρετ Χόσι, καθηγήτρια συγκριτικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης που ηγήθηκε του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου, είχε συμβουλέψει τότε τους ιδιοκτήτες γατών να «τηρούν πολύ προσεκτικά την υγιεινή».

«There was an idea at one moment that we may have to ask the public to exterminate all the cats in Britain.»

Former Health Minister Lord Bethell discusses the early government response to the Covid pandemic. pic.twitter.com/YWyp32zPML

— Channel 4 News (@Channel4News) March 1, 2023