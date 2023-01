Δεκάδες Ρώσοι επίστρατοι σκοτώθηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε περιοχές που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα μια πηγή που πρόσκειται στην ηγεσία της ρωσικής κατοχικής διοίκησης, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με σημερινή του ανακοίνωση έκανε λόγο για 63 Ρώσους στρατιωτικούς νεκρούς στο συμβάν.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, τη γνησιότητα των οποίων το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως, δείχνουν ένα κτίριο που φέρεται να στέγαζε μια επαγγελματική σχολή στην πόλη γεμάτη ορυχεία Μακιίβκα, η οποία έχει μετατραπεί σε πεδίο ερειπίων που σιγοκαίνε.

Η πηγή της κατοχικής διοίκησης του Ντονέτσκ, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπάρχουν λιγότεροι από 100 νεκροί μέχρι στιγμής».

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έως και 400 Ρώσοι σκοτώθηκαν.

«Όσα αναφέρονται είναι παραφουσκωμένες εκτιμήσεις. Πενήντα οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν μέσα σε μια νύχτα, αριθμός που είναι μεγάλος για μια κανονική μέρα και όχι πολύ αν πιστεύετε τις πληροφορίες για εκατοντάδες νεκρούς. Ήταν ένας χώρος για Ρώσους νεοσύλλεκτους που επιστρατεύτηκαν».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον απολογισμό της επίθεσης.

Στην καθημερινή έκθεσή του χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατέστρεψε επτά ρουκέτες HIMARS που εκτοξεύτηκαν από ουκρανικές δυνάμεις και στην περιοχή Μακιίβκα.

Σήμερα όμως το ρωσικό ΥΠΑΝ ανέφερε ότι τουλάχιστον 63 Ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην ουκρανική πυραυλική επίθεση σε κτίριο προσωρινής τους στέγασης στην Μακιίβκα.

According to them, the AFU fired six missiles from HIMARS and only two Russian air defenses were able to shoot down. pic.twitter.com/4Nebmcftui

Η Μόσχα προχώρησε σε μερική επιστράτευση τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον 300.000 στρατιωτών και τους έστειλε για να ενισχύσει τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Ο Ντανίλ Μπεζσόνοφ, ανώτερος περιφερειακός αξιωματούχος που υποστηρίζεται από τη Ρωσία στις ελεγχόμενες από τη Μόσχα περιοχές της επαρχίας του Ντονέτσκ, δήλωσε ότι το κτίριο της επαγγελματικής σχολής επλήγη από αμερικανικής κατασκευής πυραύλους HIMARS, γύρω στα μεσάνυχτα, καθώς οι άνθρωποι εκεί ετοιμάζονταν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

«Σημειώθηκε μαζικό πλήγμα στην επαγγελματική σχολή από αμερικανικούς MLRS HIMARS», δήλωσε ο Μπεζσόνοφ στο Telegram. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, ο ακριβής αριθμός είναι ακόμα άγνωστος. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές».

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK

— (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023