Χριστούγεννα στη φυλακή για τον Τζόρτζι της Εύας

Θα ξεκινήσω με το σκάνδαλο που έχει ταρακουνήσει όλη την Ευρώπη (και την πολιτική ζωή στην χώρα μας). Στη φυλακή, λοιπόν για ένα ακόμα μήνα (και μετά βλέπουμε) θα παραμείνουν, με απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντσέρι, που εμφανίζεται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ -γνωστό ως QatarGate. Ο τρίτος κατηγορούμενος, Ιταλός υπήκοος και επικεφαλής της ΜΚΟ, Νικολό Φιγκά Ταλαμάνγκα, αποφυλακίζεται, αλλά με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η κατηγορούμενη Εύα Καϊλή δεν ήταν παρούσα στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, αφού ζήτησε αναβολή –θα εμφανιστεί ενώπιον της έδρας στις 22 Δεκεμβρίου. Η έρευνα για το QatarGate άρχισε από το 2021 με απόλυτη μυστικότητα και φαίνεται πως οι Βέλγοι την έδεσαν καλά. Ειδικά για τους Φραντσέσκο Τζόρτζι και Αντόνιο Παντσέρι οι ιταλικές αρχές κάνουν φύλλο και φτερό την έως τώρα δράση τους, τις ΜΚΟ που μετέχουν και τις επαφές τους. ενώ στην Αθήνα πάγωσαν οι λογαριασμό της Εύας, την ώρα που ανακαλύπτονται από τα ΜΜΕ ακίνητα που έχει αγοράσει.

***

Οι τροπολογίες της Καϊλή

Στην Ευρωβουλή χθες βράδυ (χιόνιζε με θερμοκρασία ήταν μείον 3 βαθμούς), την ώρα που ανακοινώθηκε η παράταση της προφυλάκισης του συντρόφου της Καϊλή, οι Έλληνες ευρωβουλευτές έψαχναν τις τροπολογίες που τους έστειλε η Καϊλή. Τι είδους τροπολογίες τους έδωσε να υπογράψουν; Τι αφορούσαν; Πάντως ευρωβουλευτής της ΝΔ έλεγε πως δεν έχει υπογράψει καμία τροπολογία της Καϊλή όχι για κανέναν ιδιαίτερο λόγο, αλλά επειδή ούτε η Καϊλή είχε υπογράψει δική της τροπολογία. Είναι μια κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα για την Ευρωβουλή, όπου οι Ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν σήμερα ότι αυτά τα βάρβαρα που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι γενοκτονία. Και στη ψηφοφορία αυτή, όπως καταλαβαίνετε θα «μετρηθούν» και ποιοι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο φιλορώσοι.

***

Πόσος τέλος πάντων είναι ο μισθός του ευρωβουλευτή;

Ρώτησα μία Ελληνίδα ευρωβουλευτή (δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της, αλλά δεν μας πειράζει) πόσος τελικά είναι ο μισθός του ευρωβουλευτή; Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά διαδίδονται και καλόν θα ήταν να μάθουμε από πρώτο χέρι τις απολαβές τους. Σας μεταφέρω τι μου είπε: Ο μηνιαίος μισθός είναι 7.700 ευρώ. Από αυτά, λέει, τα 2.500 ευρώ φορολογούνται στην Ελλάδα κάθε μήνα. Επιπλέον εισπράττουν 4.000 ευρώ για επίδομα γραφείου, έχουν δωρεάν τηλέφωνα, όχι όμως από το ευρωκοινοβούλιο, αλλά από τη Βουλή των Ελλήνων, 2 δωρεάν αεροπορικά ταξίδια στο τόπο καταγωγής τους, χιλιομετρική αποζημίωση για την βενζίνη και ορισμένα άλλα έξοδα παραστάσεως. Αυτά μου είπαν, αυτά κατέγραψα με την σημείωση ότι, όπως είπε η ευρωβουλευτής «σε σύγκριση με το κόστος ζωής στο Βέλγιο, οι απολαβές είναι κάπως καλύτερες από την Ελλάδα»!!

***

Μια μη ανακοινώσιμη σύσκεψη για τον προϋπολογισμό

Αν περνούσε κάποιος το απόγευμα της Τρίτης από την Ηρώδου Αττικού σίγουρα θα έβλεπε τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να περνά την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Μόλις είχε επιστρέψει από το Παρίσι μετά από μια «περιπλάνηση» σε τέσσερις χώρες «για το καλό της Ελλάδας», όπως έλεγε για να συμμετάσχει σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τον Προϋπολογισμό. Ο κ. Σταϊκούρας είχε επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη (όπου κτύπησε το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου, για δεύτερη φορά εφέτος ), εν συνεχεία βρέθηκε στη Βρετανία, μετά Παρίσι, δηλαδή όχι κατευθείαν Παρίσι από το Λονδίνο, καθότι υπήρχαν προβλήματα με το χιόνι, αλλά μέσω… Αθήνας. Δεν μπορούσε, έλεγε, να απουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών από τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά την σύσκεψη (η οποία δεν ανακοινώθηκε) υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου έγινε εκτενή συζήτηση για τη δομή που θα έχει η ομιλία του Πρωθυπουργού και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα πλεονάσματα από τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, αλλά και πότε θα μιλήσει ο υπουργός Οικονομικών. Δεν θα μιλήσει το Σάββατο, ημέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, αλλά την Παρασκευή (για να μιλήσει περί τα 35 λεπτά) και το Σάββατο όμως θα είναι αυτός που θα απαντήσει στον κ. Τσίπρα. Όσον αφορά τα επιδόματα που θα ανακοινωθούν, να είστε βέβαιοι πως θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο.

***

Στα 13 ευρώ το σουβλάκι στην… Αστόρια

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του καλαθιού της νοικοκυράς παρουσίασε χθες η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, εξάγοντας το συμπέρασμα της αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ουδείς βεβαίως παραγνώρισε τις πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται παγκοσμίως μεγάλα και μικρά κράτη, ισχυρές και ασθενέστερες οικονομίες. Αντιθέτως, τις προέβαλαν δεόντως για να δείξουν ότι συγκριτικώς με το εξωτερικό η Ελλάδα ακολουθεί ανάλογο βηματισμό, σε κάποιες περιπτώσεις πρωτοπορεί, σε άλλες υστερεί και σε μία υπερτερεί ποιοτικά και οικονομικά. Ποια είναι αυτή; Το σουβλάκι με πίτα!

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ομιλία του στο 24th Annual Capital Link του Invest in Greece και προφανώς μετά το φόρουμ θέλησε να περπατήσει στην αγορά, ως συνηθίζει , προκειμένου να σχηματίσει ιδία αντίληψη. «Πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε… Το φαινόμενο του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο. Κι επειδή διαβάζω για τις τιμές στα σουβλάκια στην Ελλάδα στην Αστόρια έχει 13 δολάρια»! Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος είχε 9-10 δολάρια, άσε που γευστικά δεν ήταν το ίδιο. Η τιμή του λοιπόν ανέβηκε κατακόρυφα και μάλιστα χωρίς περαιτέρω ανταγωνιστικές προσφορές (πατάτες, τζατζίκι, διπλή πίτα, «αλοιφές» κτλ.) ως συνηθίζουν να κάνουν οι Ελληνοαμερικάνοι στα «ρεστοράν» και τις ψησταριές τους. Άρα, λέω, όταν το σουβλάκι εμφανίζει τέτοια διακύμανση στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθείς αντιλαμβάνεται ότι η ακρίβεια δεν γνωρίζει πατρίδα.

***

Η χριστουγεννιάτικη μπάλα… Μηταράκης

Ένα βίντεο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνει τους υπαλλήλους να φτιάχνουν χριστουγεννιάτικες μπάλες και να στολίζουν τα γραφεία για τις εορτές. Έως εδώ καλά θα πείτε. Αλλά από τις μπάλες αυτές στολίδια του δένδρου δεν λείπει το πρόσωπο του αρμόδιου υπουργού Νότη Μηταράκη. Την ανάρτηση ντύνει μουσικά το «All I Want for Christmas Is You». Δηλαδή να περιμένουμε και από άλλα υπουργεία να κάνουν το ίδιο, στο Ανάπτυξης για παράδειγμα να υπάρχει μπάλα Άδωνις, στο Υγείας Πλεύρης, στο Παιδείας η Κεραμέως; κτλ.

***

Η… γαλλική φασολάδα και η νέα σεφ της Βουλής

Όταν μοιράστηκε, μεσούσης της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, το μενού του εστιατορίου της Βουλής, του γεύματος δηλαδή που ετοιμάστηκε για τους βουλευτές και τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, το μάτι όλων έπεσε σε μια… φασολάδα. Όχι μια συνηθισμένη φασολάδα, αλλά γαλλική φασολάδα Cassoulet με λουκάνικο. Καθαρά γαλλικό φαγητό, που χαροποίησε τους βουλευτές κυρίως αυτούς που προέρχονται από ορεινές περιφέρειες.. Πολλοί ήταν αυτοί που ρώτησαν τι εστί Cassoulet φασολάδα, πλην όμως ελάχιστοι πήραν απαντήσεις. Οι πιο περίεργοι πήραν το κινητά τους και την γκούγκλαραν: «Το Cassoulet είναι ένα πλούσιο, αργά μαγειρεμένο στιφάδο που περιέχει κρέας, χοιρινό δέρμα και λευκά φασόλια, με καταγωγή από τη νότια Γαλλία. Το όνομά του το πήρε από το παραδοσιακό του σκεύος, την κατσαρόλα, ένα βαθύ, στρογγυλό, πήλινο σκεύος με λοξές πλευρές».

***

Και σκιουφιχτά με κοτόπουλο

Όσοι όμως δεν ήθελαν γαλλικό γεύμα, το μενού είχε και ιταλικό φαγητό με μακαρόνια αλά μπολονέζ και αν πάλι μερικοί δεν ήθελαν ούτε γαλλικό, ούτε ιταλικό και είχαν πεθυμήσει κάτι ελληνικό, το εστιατόριο της Βουλής φρόντισε και για αυτούς. Προσέφερε σκιουφιχτά με κοτόπουλο κοκκινιστό, ή χοιρινό μπούτι με πατάτες φούρνου και για τους πιο απαιτητικούς φρέσκο μυλοκόπι σχάρας. Τώρα εάν ρωτάτε τιμές, σας πληροφορώ ότι η γαλλική φασολάδα την χρέωναν στη Βουλή μόνον 5,5 ευρώ, την μπολονέζ 6 ευρώ, τα σκιουφιχτά κοτόπουλο 6,2 ευρώ, το μοσχαράκι 8,2 ευρώ και το μυλοκόπι η μερίδα 12 ευρώ. Έμαθα ότι οι περισσότερες προτιμήσεις υπήρξαν στην γαλλική φασολάδα με λουκάνικο, βοηθούσε βλέπετε και ο καιρός (αλλά και η τιμή). Το μενού στο εστιατόριο της Βουλής έγινε πιο γκουρμέ. Και ξέρετε γιατί; Επειδή εμφανίστηκε νέα (και έμπειρη) σεφ.

***

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ για το επίδομα

Εσωκομματικές αναταράξεις, φαίνεται πως προκαλεί η απόφαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την ψήφο, τελευταία στιγμή, και να υπερψηφίσει το επίδομα των 600 ευρώ υπέρ των ενστόλων που έφερε η κυβέρνηση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: Αρχικά η ψηφοφορία κατέγραψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το επίδομα, όμως, μέσω διευκρινιστικής ανακοίνωσης, η αξιωματική αντιπολίτευση ανέφερε ότι ψήφισε «ναι» στην τροπολογία, προκαλώντας αντιδράσεις. Kείμενο διαμαρτυρίας υπέγραψαν 235 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για πράξη που προκαλεί «αποστροφή και έντονο προβληματισμό», ενώ εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους με την ψήφιση του επιδόματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους αστυνομικούς και τους λιμενικούς

***

Βουλευτής ζήτησε διερμηνέα για να μιλήσει με Βελγίδα Μια και μιλήσαμε παραπάνω για γεύματα, σας πληροφορώ ότι ένας γαλάζιος βουλευτής μέλος της επιτροπής φιλίας Ελλάδας- Βελγίου, επρόκειτο να γευματίσει χθες σε εστιατόριο κοντά στο Σύνταγμα με την πρέσβη του Βελγίου στην Αθήνα. Μαζί του θα ήταν και ένα άλλος βουλευτής (από το ΠαΣοΚ- ΚΙΝΑΛ νομίζω). Δεν ξέρω εάν ήταν τρολάρισμα, αλλά ο βουλευτής μετά τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στο Βέλγιο με το QatarGate ζήτησε να υπάρξει στο τραπέζι και… διερμηνέας και εάν είναι δυνατόν να κρατηθούν και πρακτικά. Ο φόβος, βλέπετε, φυλάει τα έρμα…

***

Η Γιάννα και η αρχειακή προθήκη της Ελλάδας 2021

Την αρχειακή προθήκη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» θα μπορούν να θαυμάζουν πλέον οι επισκέπτες της Βουλής των Ελλήνων, καθώς αυτή παραδόθηκε σήμερα από την Πρόεδρο της Επιτροπής, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα. Η παράδοση έγινε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο προ του Περιστυλίου της Βουλής, όπου έχει τοποθετηθεί η προηγμένη τεχνολογικά προθήκη. Σε αυτήν εκτίθενται το σύνολο του ψηφιακού υλικού και τα φυσικά αντικείμενα της Επιτροπής που συντόνισε τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

H αρχειακή προθήκη, είπε η κυρία Αγγελοπούλου, «παραδίδεται στα καλύτερα χέρια, στη Βουλή των Ελλήνων» υπογραμμίζοντας πως «στόχος είναι να διατηρηθεί με τον καλύτερο τρόπο η ανάμνηση της επετείου των 200 χρόνων και να δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ενδιαφερθεί, τώρα ή στο μέλλον, να ερευνήσει πώς γιορτάσαμε αυτή την επέτειο, με πόση περηφάνια, με πόση αυτοπεποίθηση και με πόσες ελπίδες για το μέλλον που έρχεται για την Ελλάδα». Να σημειώσω εδώ και τούτα. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» ίσως να είναι και η μόνη επιτροπή που παρέδωσε πλεόνασμα. Και μάλιστα αυτό το πλεόνασμα παραχωρήθηκε με προσεκτική μελέτη στο κοινωνικό σύνολο.

***

Το άλμα του Αρχηγού

Ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είναι λοκατζής. Διετέλεσε και αρχηγός των Ειδικών Δυνάμεων και στη στολή του φιγουράρει η πουλάδα του αλεξιπτωτιστή. Κάθε έξι μήνες ο κ. Αρχηγός κάνει άλμα με αλεξίπτωτο, όπως κάθε αλεξιπτωτιστής των ειδικών δυνάμεων. Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες πολλές φορές μαζί με το άλμα κάνει και κατάδυση σαν υποβρύχιος καταδρομέας. Σήμερα θα επιβιβαστεί σε ένα ελικόπτερο Σινούκ και θα πραγματοποιήσει άλμα ελεύθερης πτώσης, μαζί με άλλους αλεξιπτωτιστές.