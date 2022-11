«Καμία τουρκική ανησυχία για την εσωτερική ασφάλεια -όσο δικαιολογημένη και αν είναι- δεν δικαιολογεί μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή σε ξένη πόλη», σημειώνει ο εισηγητής για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ.

Ο εισηγητής αναφέρθηκε στις επιθέσεις της Άγκυρας στη Συρία και στο Ιράκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Στην Ουκρανία αγωνιζόμαστε για να υπερασπιστούμε μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του απαραβίαστου των συνόρων και του σεβασμού της κυριαρχίας των γειτόνων» αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για τη Ρωσία» καταλήγει.

No #Turkish domestic security concern -legitimate as it might be- justifies a night air raid on a foreign city. In #Ukraine we fight to defend a rules-based intl’ order, including inviolability of borders & respect for neighbours’ sovereignty. This applies to all, not just Russia

