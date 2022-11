Σαρώνει ο Βεζένκοφ: Πρώτος και σε πόντους ανά κατοχή

Ο Σάσα Βεζένκοφ διανύει σεζόν MVP με τον Ολυμπιακό, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να οδηγεί πολλές στατιστικές κατηγορίες στην Euroleague, όντας ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 6-2 και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια, ο Βεζένκοφ είναι πρώτος στη λίστα με τους πόντους ανά κατοχή, σκοράροντας 20 πόντους μέσο όρο σε 14.9 κατοχές, δηλαδή 1.35 ανά κατοχή, στις πρώτες 8 αγωνιστικές.

Πίσω από τον Σάσα βρίσκονται παίκτες που έχουν κάνει επίσης πολύ δυνατό ξεκίνημα στη σεζόν, όπως το «θηρίο» της Φενέρμπαχτσε Τζόναθαν Μότλεϊ με 1.29 πόντους ανά κατοχή και ο Ναζ Μίτρου-Λονγκ με 1.27 πόντους ανά κατοχή, έχοντας όμως αγωνιστεί σε μόλις τρία παιχνίδια της Αρμάνι.

Δείτε την πρώτη δεκάδα:

Sasha Vezenkov is leading the offensive efficiency among volume scorers so far this season…

Is there any player of your team in the list?🧐#EveryGameMatters pic.twitter.com/BlNLYkLsQo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2022