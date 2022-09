NASA: Οι τελευταίες εικόνες του DART πριν συντριβεί στον αστεροειδή Δίμορφο

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου, ιστορικού πειράματος πλανητικής προστασίας, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις τελευταίες εικόνες που μετέδωσε το σκάφος DART πριν συντριβεί με αστρονομική ταχύτητα στον αστεροειδή Δίμορφο.

Η δοκιμή κοσμικού μπιλιάρδου θα δείξει στη NASA αν είναι εφικτό να εκτραπεί αρκετά από την πορεία του ένας αστεροειδής που θα τύχει βρεθεί σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη στο μέλλον.

Θα περάσουν πάντως εβδομάδες μέχρι να διαπιστωθεί αν το πείραμα πέτυχε: επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια θα πρέπει να εξετάσουν αν η τροχιά του Δίμορφου άλλαξε σύμφωνα με τους υπολογισμούς.

Το θετικό πάντως είναι ότι το DART έπεσε μόλις 17 μέτρα από το κέντρο του Δίμορφου, μιας μάζας από βράχους και πέτρα με μήκος περίπου 160 μέτρα.

«Δεν μου έχει ξανατύχει να ενθουσιαστώ με το που βλέπω το σήμα ενός σκάφους να χάνεται και την εικόνα να σταματάει» δήλωσε κατά τη ζωντανή μετάδοση της NASA ο Ραλφ Σέμελ, διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου «Τζονς Χόπκινς», το οποίο διαχειρίστηκε την αποστολή των 330 εκατ. δολαρίων.

«Κανονικά, η απώλεια του σήματος είναι πολύ άσχημη εξέλιξη, όμως σε αυτή την περίπτωση ήταν η ιδανική έκβαση» είπε.

Τα τελευταία 5,5 λεπτά πριν από την πρόσκρουση. Το βίντεο έχει ταχύτητα 10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα, εκτός από τα τελευταία έξι καρέ που εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο. Στην αρχή, ο Δίμορφος εμφανίζεται με τον μεγαλύτερο γείτονά του Δίδυμο, τελικά όμβως καταλαμβάνει το πλάνο. Το σκάφος συνετρίβη την ώρα που μετέδισε την τελευταία εικόνα, η οποία δεν είναι πλήρης (Πηγή: NASA/Johns Hopkins APL)

Η πρόσκρουση καταγράφηκε ωστόσο και από επίγεια τηλεσκόπια στη Χαβάη και τη Νότια Αφρική:

Animation (sped up 500x) from one of @LCO_Global‘s 1 meter telescope at @SAAO South Africa showing effects of #DARTMission impact into Dimorphos (Still no threat to the Earth… Long straight streak is camera artifact) pic.twitter.com/StYWtLArgG

— Tim Lister (@astrosnapper) September 27, 2022