«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει, αλλά μου λείπεις και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Μέσα από αυτές τις λίγες αλλά ουσιαστικές φράσεις, ο Κώστας Σαμαράς εξέφρασε όσα νιώθουν όσοι έχουν χάσει έναν άνθρωπο που αγάπησαν βαθιά, την αντίφαση ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία, στη λύπη και στη γαλήνη της ανάμνησης.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε εκατοντάδες αντιδράσεις και σχόλια συμπαράστασης από φίλους, συνεργάτες και τηλεοπτικά πρόσωπα, που στάθηκαν δίπλα του με λόγια παρηγοριάς και αγάπης.

Η σχέση τους και ο δεσμός που παραμένει ζωντανός

Η Λένα Σαμαρά και ο Κώστας Σαμαράς είχαν πάντα μια στενή, δυνατή σχέση αδελφικής αγάπης. Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη στήριξη που του παρείχε η αδερφή του, για την ευαισθησία και το χιούμορ της, αλλά και για τη σημασία που είχε στη ζωή του.

Η απώλειά της τον περασμένο Αύγουστο τον σημάδεψε βαθιά, ωστόσο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του δείχνει να αντλεί δύναμη από την ανάμνησή της.

Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τη Λένα του δεν ήταν απλώς ένας φόρος τιμής, αλλά μια δήλωση αγάπης χωρίς τέλος. Στα γενέθλιά της, ο ίδιος διάλεξε να μιλήσει όχι για την απουσία, αλλά για την αίσθηση παρουσίας που παραμένει, εκείνη τη λεπτή, σχεδόν αόρατη γραμμή που ενώνει τις ψυχές, ακόμη κι όταν οι ζωές χωρίζονται.

Όπως έγραψε ο ίδιος, «νιώθω ότι είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή», μια φράση που αποτυπώνει την πιο βαθιά αλήθεια της αγάπης: ότι όσοι αγαπήθηκαν πραγματικά, δεν φεύγουν ποτέ.