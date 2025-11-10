Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι πάντα βαθιά και ανεξίτηλη. Για τον Κώστα Σαμαρά, η φετινή 10η Νοεμβρίου ήταν μια μέρα γεμάτη συγκίνηση και αναμνήσεις, καθώς θα ήταν η ημέρα που η αδερφή του, Λένα Σαμαρά, θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.
Η Λένα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η αγάπη του αδερφού της δείχνει πως η παρουσία της παραμένει αναλλοίωτη.
Στα social media, ο Κώστας Σαμαράς μοιράστηκε ένα μήνυμα που άγγιξε βαθιά τους διαδικτυακούς του φίλους, αποτυπώνοντας με ευαισθησία τη θλίψη και την ανάγκη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της.
Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές
Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε μια ανάρτηση αφιερωμένη στη Λένα, γράφοντας: