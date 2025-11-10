ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδερφής του Λένας: «Μου λείπεις, αλλά νιώθω πως είσαι δίπλα μας»

Με λόγια που συγκινούν βαθιά, ο Κώστας Σαμαράς τίμησε τη μνήμη της αδερφής του, Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες. Ανήμερα των γενεθλίων της, έκανε μια ανάρτηση γεμάτη τρυφερότητα και πόνο, μιλώντας για την απουσία, τη νοσταλγία και την αίσθηση πως «είναι ακόμα εδώ».

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι πάντα βαθιά και ανεξίτηλη. Για τον Κώστα Σαμαρά, η φετινή 10η Νοεμβρίου ήταν μια μέρα γεμάτη συγκίνηση και αναμνήσεις, καθώς θα ήταν η ημέρα που η αδερφή του, Λένα Σαμαρά, θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Η Λένα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η αγάπη του αδερφού της δείχνει πως η παρουσία της παραμένει αναλλοίωτη.

Στα social media, ο Κώστας Σαμαράς μοιράστηκε ένα μήνυμα που άγγιξε βαθιά τους διαδικτυακούς του φίλους, αποτυπώνοντας με ευαισθησία τη θλίψη και την ανάγκη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της.

Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε μια ανάρτηση αφιερωμένη στη Λένα, γράφοντας:

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει, αλλά μου λείπεις και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Μέσα από αυτές τις λίγες αλλά ουσιαστικές φράσεις, ο Κώστας Σαμαράς εξέφρασε όσα νιώθουν όσοι έχουν χάσει έναν άνθρωπο που αγάπησαν βαθιά, την αντίφαση ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία, στη λύπη και στη γαλήνη της ανάμνησης.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε εκατοντάδες αντιδράσεις και σχόλια συμπαράστασης από φίλους, συνεργάτες και τηλεοπτικά πρόσωπα, που στάθηκαν δίπλα του με λόγια παρηγοριάς και αγάπης.

Η σχέση τους και ο δεσμός που παραμένει ζωντανός

Η Λένα Σαμαρά και ο Κώστας Σαμαράς είχαν πάντα μια στενή, δυνατή σχέση αδελφικής αγάπης. Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη στήριξη που του παρείχε η αδερφή του, για την ευαισθησία και το χιούμορ της, αλλά και για τη σημασία που είχε στη ζωή του.

Η απώλειά της τον περασμένο Αύγουστο τον σημάδεψε βαθιά, ωστόσο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του δείχνει να αντλεί δύναμη από την ανάμνησή της.

Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τη Λένα του δεν ήταν απλώς ένας φόρος τιμής, αλλά μια δήλωση αγάπης χωρίς τέλος. Στα γενέθλιά της, ο ίδιος διάλεξε να μιλήσει όχι για την απουσία, αλλά για την αίσθηση παρουσίας που παραμένει, εκείνη τη λεπτή, σχεδόν αόρατη γραμμή που ενώνει τις ψυχές, ακόμη κι όταν οι ζωές χωρίζονται.

Όπως έγραψε ο ίδιος, «νιώθω ότι είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή», μια φράση που αποτυπώνει την πιο βαθιά αλήθεια της αγάπης: ότι όσοι αγαπήθηκαν πραγματικά, δεν φεύγουν ποτέ.

