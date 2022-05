Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν στο κέντρο του Μιλγουόκι μετά τον αγώνα των Μπακς, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μιλγουόκι δήλωσε ότι οι αρχές μετέφεραν τρία άτομα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων ένας 30χρονος άνδρας και ένα 16χρονο κορίτσι. Και τα τρία άτομα έχουν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία δήλωσε ότι ένας 29χρονος άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση.

Μάρτυρες δήλωσαν στο WTMJ-TV ότι είδαν έναν καυγά έξω από ένα μπαρ μετά τον αγώνα μπάσκετ.

Ο Bill Reinemann, υπάλληλος στάθμευσης σε χώρο πάργκινγκ δίπλα στο Deer District, δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς, αλλά δεν είδε κανέναν να πυροβολείται ή να βλέπει τον δράστη.

«Ακούστηκαν έξι με οκτώ πυροβολισμοί«, είπε.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn

— Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022