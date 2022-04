ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Κολούμπια

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ και αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφεραν οι αρχές στο Twitter.

“Επιβεβαιώσαμε ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού — λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Η έκταση των τραυμάτων τους είναι άγνωστη αυτή τη στιγμή“, ανέφερε σε tweet το αστυνομικό τμήμα της Κολούμπια.

Οι αξιωματικοί έχουν εκκενώσει το εμπορικό κέντρο Columbiana Centre και οδηγούν τους ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.

According to the Columbia Police Department, people were injured during a mall shooting. https://t.co/aKcsaiJMLC

⚠🇺🇸#URGENT: Mass shooting reported inside Columbiana Centre Mall in South Carolina#Columbia l #SC

Police have responded to reports of an active shooter, and have confirmed several injuries. Unconfirmed reports indicate 10+ people have been shot.

More information to follow. pic.twitter.com/7O19DuyLvw

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) April 16, 2022