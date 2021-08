Pakistan's flag and the Taliban's flag are seen in the background as people make their way to Afghanistan at the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan August 15, 2021. REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai NO RESALES. NO ARCHIVES

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν αναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη χώρα, με τις προσφυγικές ροές το επόμενο διάστημα να θεωρείται δεδομένο πως θα αυξηθούν. Οι γειτονικές στο Αφγανιστάν χώρες ήδη δέχονται κύμα προσφύγων. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει στρατόπεδα στα σύνορα προκειμένου να υποδεχτεί πρόσφυγες που ωστόσο ελπίζει ότι θα επιστρέψουν πίσω.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο εκφράζουν την ανησυχία τους για την εξέλιξη αυτή. Σύμφωνα με τον διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη, θα αντιμετωπίσουμε μία νέα ανθρωπιστική κρίση. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε τη μαζική έξοδο Αφγανών από μία χώρα της οποίας ο πληθυσμός αγγίζει τα 40 εκατομμύρια. Ο πρόεδρός της διέφυγε στο Τατζικιστάν, η κυβέρνηση κατέρρευσε, ο λαός γίνεται βορά στις ορέξεις των Ταλιμπάν και το 'κλειδί' των ροών κρατούν πλέον αρχικά το Ιράν και εν συνεχεία η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να σφραγίσει τα σύνορα με το Ιράν. Αυτή τη στιγμή περίπου 1.000 Αφγανοί την ημέρα περνούν από το Ιράν στην Τουρκία, κάτι το οποίο ανάλογα με τον βαθμό επιτυχίας της Άγκυρας θα χρησιμοποιηθεί απ' αυτή ως διαπραγματευτικό όπλο εναντίον της Δύσης και ειδικότερα της ΕΕ», εξηγεί ο κ. Φίλης.