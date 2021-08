Συνέντευξη Τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη – «Το 112 είναι μία κατάκτηση της χώρας»

Sixth consecutive day of the wildfire at Evia Island, on August 8, 2021 / Έκτη μέρα της φωτιάς στην Εύβοια, στις 8 Αυγούστου, 2021

Έντονη ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κριτική που ασκείται τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση για το μέτρο των προληπτικών εκκενώσεων. «Χτίστηκε μια χυδαία σπέκουλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε μερίδα ΜΜΕ αναφορικά με τις πολιτικές εκκένωσης», τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Είναι χυδαίο αυτό που συνέβη, από τη στιγμή που για εμάς ήταν απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία να σχολιάσω όλη αυτή τη χυδαιότητα» «Διαβάζοντας» τις μεγατάσεις του 21ου αιώνα Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Γερμανία και στο γεγονός πως αναζητούνται ευθύνες για ολιγωρία των αρχών που οδήγησε σε καθυστερημένες εκκενώσεις και ως εκ τούτου σε απώλεια ζωών κατά τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο μέτρο των εκκενώσεων ανέφερε πως η Ελλάδα πλέον έχει αποκτήσει μια κουλτούρα εκκενώσεων ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ θα φύγω από αυτήν την καρέκλα το ίδιο και η κυβέρνηση, όμως το 112 θα μείνει και αυτό είναι κατάκτηση της χώρας» Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου