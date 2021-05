Ολυμπιακός: Η ανάρτηση για τον «100άρη» Ελ Αραμπί

Τις 100 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα έφθασε κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο μαροκινός επιθετικός έφθασε σε ακόμη ένα επίτευγμα με την ομάδα του Πειραιά, καθώς απέναντι στους Ασπρόμαυρους συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών.

Σε αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό, ο Ελ Αραμπί έχει καταφέρει να γράψει εντυπωσιακά νούμερα, καθώς στις 100 συμμετοχές του μετρά 55 γκολ και 15 ασίστ, έχοντας καταλυτικό ρόλο στα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Ο Ολυμπιακός φυσικά και δεν ξέχασε το επίτευγμα του Μαροκινού και με ανάρτηση στα social media τού έδωσε τα συγχαρητήρια.

Tις 💯 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, έφτασε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί! / @elarabiyoussef reached 💯 appearances for Olympiacos in all competitions! 🔴⚪️#Olympiacos #Football #Congratulations #ΕlArabi #Appearances pic.twitter.com/20mHDfDr1y

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) May 24, 2021