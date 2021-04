Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κοντά στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, αφού παρασύρθηκαν από ένα αυτοκίνητο και το κτίριο, όπου στεγάζεται το αμερικανικό Κογκρέσο, τέθηκε σε αποκλεισμό για λόγους ασφαλείας.

«Ένας ύποπτος συνελήφθη. Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Και οι τρεις διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Στην περιοχή του Καπιτωλίου είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μετά την πολύνεκρη επίθεση, στις 6 Ιανουαρίου, από διαδηλωτές, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, αφαιρέθηκαν ορισμένα προστατευτικά φράγματα και η περίμετρος ασφαλείας περιορίστηκε γύρω από την έδρα του Κογκρέσου.

Η αστυνομία επενέβη «αφού ενημερώθηκε ότι κάποιος παρέσυρε με αυτοκίνητο δύο πράκτορες», διευκρινίζεται στην ανάρτηση στο Twitter.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά σε ένα φυλάκιο ασφαλείας, στην πλευρά όπου βρίσκεται η Γερουσία.

Αυτήν την εβδομάδα, βουλευτές και γερουσιαστές είναι σε διακοπές, όμως ορισμένα μέλη των επιτελείων τους, υπάλληλοι και δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον χώρο. Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν μέσα στο Καπιτώλιο βιντεοσκόπησε ένα ελικόπτερο το οποίο πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από το κτίριο, μετά το συμβάν.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εξάλλου ότι τη στιγμή της σύλληψης του υπόπτου ακούστηκαν πυρά, όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν τραυματίστηκε κανείς.

