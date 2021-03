Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ΥΠΕΞ να κάνει λόγο για εποικοδομητικές συζητήσεις.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη στήριξή του στη διαδικασία των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας και τόνισε τη σημασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας.

«Συνάντησα τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα στις Βρυξέλλες. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με τον σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, εξέφρασα τη στήριξή μας για τις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα και τόνισα τη σημασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Μπλίνκεν.

I met with @MevlutCavusoglu today in Brussels. I look forward to continued cooperation with our NATO Ally Turkey on counterterrorism, voiced our support for exploratory talks with Greece, and emphasized the importance of democracy and human rights. pic.twitter.com/OzVPVvhwGp

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021