Μετά την έκρηξη των κρουσμάτων κορωνοϊού αλλά και την ραγδαία αύξηση στον αριθμό των διασωληνωμένων το άνοιγμα της αγοράς φαίνεται πως οδεύει προς αναβολή.

Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο ΕΟΔΥ, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι διανύουμε τη δυσκολότερη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, ενισχύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα δέχεται το ΕΣΥ σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ασφυκτική πίεση που δημιουργεί το τρίτο κύμα της πανδημίας.

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης αναφορικά με την επάνοδο στην κανονικότητα έδωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

«Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση για οποιοδήποτε άνοιγμα μέσα στον Μάρτιο δεν είναι της παρούσης», δήλωσε από την πλευρά της η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Και εκείνη ξεκαθάρισε ότι το άνοιγμα των δραστηριοτήτων «θα εξαρτηθεί από την πορεία των κρουσμάτων». «Δώσαμε έναν οδικό χάρτη για το ποια είναι η επόμενη μέρα όταν μπορέσουμε να μειώσουμε το επιδημιολογικό φορτίο, χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα πάντα είναι υπό την αίρεση της εξέλιξης της πανδημίας», συνέχισε.

«Υπάρχει τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή στο σύστημα Υγείας, γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ανοίγουν συνέχεια κλίνες ΜΕΘ και υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Θα ληφθεί όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί», είπε. «Υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα λόγω του καιρού και λόγω όλων αυτών των συγκεντρώσεων», συνέχισε.

«Αν η πανδημία καλπάζει, το άνοιγμα της αγοράς αναβάλλεται», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. Όπως υπογράμμισε το άνοιγμα της αγοράς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

Όσον αφορά στην επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, σε αυτή αναφέρθηκαν και ειδικοί με τον καθηγητή Παθολογίας Χαράλαμπο Γώγο να σημειώνει ότι «θα προτιμούσα και βλέπω πιο πιθανό το άνοιγμα στις 29 Μαρτίου, γιατί αυτές τις δύο εβδομάδες θα υφιστάμεθα τη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και θα είναι δύσκολη η προσπάθεια ανοίγματος».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν και συζητήσεις για ένα παράλληλο άνοιγμα σε περιοχές που είναι πιο «αθώες» στη διασπορά του ιού προσθέτοντας ότι η αγορά προηγείται σε σχέση με τα σχολεία, γιατί υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αλλά και κοινωνικό, καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να ψωνίσει.

«Πολύ πιθανό να χρειαστεί παράταση του lockdown για ένα μήνα»

Απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο καθηγητής αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης σχετικά με τις αναλύσεις των λυμάτων εκτιμώντας ότι μπορεί να χρειαστεί μέχρι και ένας ακόμη μήνας έως ότου ξεκινήσει η αποκλιμάκωση της πανδημίας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ εξήγησε ότι «ακόμα παρατηρείται άνοδος του επιδημιολογικού φορτίου οπότε αν θεωρήσουμε ότι τώρα βρισκόμαστε στην κορύφωση, είναι πολύ πιθανό να μιλάμε για τέσσερις ακόμη εβδομάδες με περιοριστικά μέτρα».

Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο κύμα της πανδημίας, αυτό του Νοεμβρίου, τόνισε ότι υπάρχει διαφορά περίπου μιας εβδομάδας από τη μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα με την πτώση κρουσμάτων και φυσικά ακόμη περισσότερο θα χρειαστεί για να φανεί η αποκλιμάκωση.

Τι θα γίνει με σχολεία και τουρισμό

Μέχρι τώρα πάντως το βασικότερο σενάριο επιστροφής στην κανονικότητα ήθελαν μετά το λιανεμπόριο να ακολουθεί το άνοιγμα των σχολείων με την κυβέρνηση να φαίνεται ότι δίνει προτεραιότητα στα Λύκεια λόγω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αλλά και στα Γυμνάσια.

Ο τουρισμός θα αποτελούσε το επόμενο βήμα για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Όπως άλλωστε παρουσίασε επίσημα το υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τις 14 Μαΐου η Ελλάδα θα έχει ανοίξει τον τουρισμό της για το καλοκαίρι, με σύνθημα «All you want is Greece». Για τον τουρισμό θα ισχύσει ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και με δειγματοληπτικούς ελέγχους στους τουρίστες, ενώ όπως ανακοινώθηκε θα είναι ευπρόσδεκτοι με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: Να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid.

Όλα πάντως θα κριθούν από την πορεία των κρουσμάτων και το επιδημιολογικό φορτίο. Στην περίπτωση που οι ειδικοί δουν θετικά σημάδια και η πίεση στο σύστημα υγείας αρχίσει να χαλαρώνει, τότε θα τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο για τη σταδιακή άρση των μέτρων.