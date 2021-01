Κρίσι Τέιγκεν: Έγινε η μοναδική σταρ που ακολουθεί ο Μπάιντεν στο Twitter

Αφού ήταν μπλοκαρισμένη από τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter για χρόνια, καθώς του «τα έχωνε» σχεδόν καθημερινά, η Κρίσι Τέιγκεν αποκάλυψε την Τετάρτη το βράδυ ότι έχει έναν νέο ακόλουθο στο Twitter: τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Στην πραγματικότητα, η Κρίσι Τέιγκεν είναι ένα από τα 13 άτομα που ακολουθεί ο επίσημος λογαριασμός του προέδρου Μπάιντεν (@Potus) στο Twitter. Πώς όμως κατάφερε να την κάνει follow;

Η Κρίσι Τέιγκεν απλά του το ζήτησε ευθέως κάνοντας τον ταγκ στο δικό της tweet!

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης τουλάχιστον, ο επίσημος λογαριασμός του ηγέτη των Η.Π.Α. ακολουθούσε μόνο 12 προφίλ, 11 εκ των οποίων σχετίζονται με την κυβέρνηση και η 12η πλέον είναι η Τέιγκεν. Ενδιαφέρον βέβαια, παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κατόρθωσε αυτό: Δεν έκανε τίποτα άλλο από το να του ζητήσει ευθέως και μέσω tweet της να την ακολουθήσει το πρωί της Τετάρτης:

«Γεια σου @joebiden ήμουν μπλοκαρισμένη από τον πρόεδρο επί τέσσερα χρόνια, μπορείς σε παρακαλώ να με ακολουθήσεις», έγραψε για να δει το follow του Biden λίγες ώρες μετά από την ορκωμοσία του!

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz

— chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021