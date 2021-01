Συγκινητικός Ίρβινγκ : Αγόρασε σπίτι στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ

Σε μία συγκλονιστική κίνηση προχώρησε ο Κάιρι Ίρβινγκ καθώς ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς αγόρασε σπίτι στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ. Του ανθρώπου που δολοφονήθηκε τον περασμένο Μάιο από τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, γεγονός που ξεσήκωσε όλον τον πλανήτη.

Όπως ανέφερε ο Στίφεν Τζάκσον, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος του Τζορτζ Φλόιντ, ο Ίρβινγκ θέλησε να κάνει ένα δώρο στην οικογένεια του αδικοχαμένου άνδρα, αγοράζοντας τους ένα καινούργιο σπίτι.

Μάλιστα, ο μάνατζερ του ράπερ, Λιλ Ουέιν, έκανε επίσης ένα δώρο στην οικογένεια του Φλόιντ, δίνοντας ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο μεγάλης χρηματικής αξίας, ενώ η τραγουδίστρια Μπάρμπρα Στρέιζαντ έδωσε μετοχές της Disney!

Kyrie Irving bought George Floyd’s family a house, per Stephen Jackson

«Kyrie Irving bought them a house. Lil Wayne’s manager bought them a Mercedes Benz. Barbra Streisand gave them stock in Disney.»

(Via @basketbllnews | h/t The Rematch) pic.twitter.com/J5ad11wIpH

