Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες Katyusha εκτοξεύθηκαν κατά της Πράσινης Ζώνης στη Βαγδάτη, σε μία επίθεση που είχε ως στόχο την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι σειρήνες ήχησαν, ενώ το αντιπυραυλικό σύστημα της αμερικανικής πρεσβείας ετέθη σε λειτουργία αποκρούοντας την μία από τις ρουκέτες.

Δεν υπήρξαν θύματα.

Η καλά οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της ιρακινής πρωτεύουσας φιλοξενεί κυβερνητικά κτίρια και διπλωματικές αποστολές.

Several Katyusha rockets hit near the US embassy in Baghdad Iraq. pic.twitter.com/HfU1v63fSK

— Geopolog (@Geopolog) December 20, 2020