«H εκπομπή σήμερα έχει οδηγίες χρήσης. Θέλω να βάλετε τέρμα τις τηλεοράσεις σας και να περάσετε καλά, όσο θα περάσουμε και εμείς εδώ με τα φιλαράκια μου, που χαίρομαι πολύ που τα ξαναβλέπω μετά από καιρό.

Θα παίξουμε πολύ ωραία τραγούδια, υπάρχουν ωραίοι φίλοι που θα τραγουδήσουν μαζί μου. Χαλαρώστε και απολαύστε το».

Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε το κοινό ο Στέλιος Ρόκκος και ξεκίνησε το μοναδικό του πρόγραμμα στο «Σπίτι με το MEGA».

Ο τραγουδοποιός με το μοναδικό του ταλέντο κατάφερε να ενώσει σε μια εκπομπή διαφορετικά είδη μουσικής, από hard rock μέχρι κλασικά λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια μπλέχτηκαν υπέροχα με τη φωνή του Στέλιου Ρόκκου αλλά και των μοναδικών του καλεσμένων.

Μεγάλη η ανταπόκριση του κοινού

Η μοναδική συναυλία του καλλιτέχνη ενθουσίασε το κοινό, συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και έριξε στην κυριολεξία το Twitter.

Εκτός από τα εκατοντάδες μηνύματα στα social media αποθεωτικά ήταν και τα σχόλια των τηλεθεατών κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

«Συγχαρητήρια στο MEGA για την υπέροχη βραδιά», «Υπέροχος Στέλιος Ρόκκος», «Τέλεια συντροφιά το βράδυ του Σαββάτου», «Σε αγαπάμε Στέλιο, στο τέρμα τα ηχεία!!», «Ευχαριστούμε MEGA για την υπέροχη βραδιά, αγαπάμε Ρόκκο!», «Η καλύτερη παρέα!», «Σπίτι με το MEGA, τέλεια βραδιά», «Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα», «Υπέροχος Ρόκκος, καλό Σαββατόβραδο», «Ό,τι καλύτερο!», «Φιλιά από Γερμανία!», «Ακούμε Ρόκκο με τα ηχεία στο τέρμα, μπράβο στο MEGA», «Είσαι τρελός ροκάς… Ρόκκο!» ήταν μερικά από τα μηνύματα των τηλεθατών.

Αγαπάμε Ρόκκο!!!!Μπράβο στο MEGA!!! Αφιερωμένο στον Χρήστο.. από Κομοτηνή!! #spitimetomega — Mara (@vasiliadou43) December 12, 2020

Έννοια, έννοια, έννοια, έννοια

μου καραμελένια μου 🎶#spitimetomega — Maria (@maraki1908) December 12, 2020

Καλό βράδυ με την καλύτερη παρέα! Νίκος Δήμητρα απο Λάρισα!#spitimetomega — Dimitragr (@Beatris_Gr) December 12, 2020

Πονάει η αγάπη μάτια μου πονάει

εγώ το ξέρω απ’ όλους πιο καλά

πονάει όταν σ’ αφήνει σαν τη θηλιά σε πνίγει

πονάει η αγάπη μάτια μου πονάει!#SpitiMeToMega — Γιώργος♈ (@giorgos28289) December 12, 2020

Σαββατόβραδο με Στέλιο.!!

Μπορούμε να κάνουμε και κατι άλλο?? #SpitiMeToMega pic.twitter.com/YsYrZB3PG7 — AnorLodo (@AnorLodor) December 12, 2020

«Οσο εχω εσενα δεν φοβάμαι κανεναν» κ το ακούμε αγκαλιά

Λευτέρης Γιάννα #spitimetomega — madame_sfouggaro (@gianna_beauty) December 12, 2020

«Δεν φοβήθηκα»

Η βραδιά ξεκίνησε από το πιο πρόσφατο «Δεν φοβήθηκα», τη νέα του μεγάλη επιτυχία που κυκλοφορεί από την Panik Platinum ο Ρόκκος.

Το «Δεν φοβήθηκα» είναι μια ατμοσφαιρική μπαλάντα, σε μουσική και στίχου του ίδιου, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας των προηγούμενων μηνών και μέσα από αυτήν κάνει μια κατάθεση ψυχής για την αγάπη.

Αγαπημένα «Σμαράγδια και ρουμπίνια»

Ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσε επέλεξε ο Στέλιος Ρόκκος για ζεστάνει το κοινό από την αρχή της μουσικής βραδιάς.

Το τραγούδι είναι από τον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1994 και είναι η δεύτερη προσωπική δουλειά του καλλιτέχνη.

Μια υπέροχη μπαλάντα που έχει σημαδέψει την καριέρα του καθώς είναι από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του και ουσιαστικά με αυτή συστήθηκε στο ευρύ κοινό.

Δέκα χρόνια αργότερα βγήκε το άκρως καλοκαιρινό «Μια φωτιά στην άμμο» σε μουσική του Mike Oldfield και στίχους του Θάνου Παπανικολάου που τραγούδησε μόνο για το κοινό του MEGA ο Στέλιος Ρόκκος.

«Θάλασσα» και «καλοκαίρια»

Αν και στην καρδιά του χειμώνα ο Στέλιος Ρόκκος φέρνει το καλοκαίρι στη συχνότητα του MEGA.

O τραγουδοποιός επέλεξε δύο τραγούδια που μας κάνουν να ονειρευόμαστε καλοκαιρινούς έρωτες, θάλασσα και βουτιές.

Δύο χαρούμενα αλλά και ερωτικά τραγούδια από το 2015 και το 2016 ανέβασαν στα ύψη το κέφι στο «Σπίτι με το MEGA».

«Που να γυρίζεις» σε νέα εκδοχή

«Πάντα μου άρεσε να πειράζω τα κομμάτια και τα δικά μου και των άλλων. Μαζί με τον Μανώλη έχουμε διασκευάσει το «Που να γυρίζεις». Καλή ακρόαση» με αυτά τα λόγια προλόγισε ο Στέλιος Ρόκκος την διαφορετική εκδοχή της μεγάλης του επιτυχίας που ακολούθησε.

Το τραγούδι στο οποίο έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους μαζί με τον Νίκο Γρίτση άλλαξε τελείως μορφή.

Με την φανταστική εισαγωγή και κυρίως με την προσθήκη του σαξοφώνου το κομμάτι έγινε αγνώριστο σε μπλουζ εκδοχή με την φωνή του Ρόκκου να ταιριάζει τέλεια με την καινούργια ενορχήστρωση.

Τεράστια έκπληξη το «Σιγά μην κλάψω» του Γιάννη Αγγελάκα

Το σπουδαίου τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα «Σιγά μην κλάψω» επέλεξε ο Στέλιος Ρόκκος για να δείξει και την πιο ροκ πλευρά.

Σε ένα medley μαζί με το τραγούδι του Αγγελάκα, ο Αντώνης Βλάχος μπλέκει περίτεχνα το «Killing in the name» των «Rage against the machine».

Από το 2005 και τον δίσκο «Από δω και πάνω» το τραγούδι του Αγγελάκα έχει στιγματίσει την προσωπική του πορεία μετά τη διάλυση των «Τρύπες».

Συγκινητικό «Έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα»

Τη μεγάλη του επιτυχία «Έμεινα εδώ» ερμήνευσε ο Στέλιος Ρόκκος κάνοντας το κοινό να δακρύζει.

Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2008 έκλεψε από την αρχή τις καρδιές των ακροατών δίνοντας στον Στέλιο Ρόκκο μια ακόμα επιτυχία.

Από τον δίσκο «Πάνω από τον κόσμο», η ερωτική μπαλάντα αφιερώθηκε όσο λίγες από ερωτευμένους και έγινε σημείο αναφοράς για… υποσχέσεις αγάπης.

«Στο ‘χα πει» από το μακρινό 1995

Τραγούδια που αγάπησε το κοινό και εκτίναξαν την πορεία του Ρόκκου στην ελληνική σκηνή ερμήνευσε μοναδικά ο καλλιτέχνης.

«Αχ και να ‘ταν» από το 2003 και τον δίσκο «Δεν θέλω άλλο παραμύθι» αλλά και στο θρυλικό «Στο ‘χα πει» του 1995.