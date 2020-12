Μέρκελ : Να μην είναι οι τελευταίες γιορτές για τους παππούδες μας

Εμφανώς συγκινημένη και με τρεμάμενη φωνή η γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκέλα Μέρκελ ζήτησε από το βήμα της ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας το κλείσιμο των σχολείων και των καταστημάτων έως τις 10 Ιανουαρίου.

Η γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις συστάσεις των επιστημόνων να κλείσουν τα καταστήματα στη χώρα, μετά τα Χριστούγεννα και έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Σας ζητώ συγγνώμη, από τα βάθη της καρδιά μου, είπε η Ανγκελα Μέρκελ, αλλά αν το τίμημα είναι να πληρώνουμε 590 θανάτους την ημέρα, αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα.

«Αν έχουμε τώρα πολλές επαφές πριν από τα Χριστούγεννα και μετά είναι η τελευταία μας γιορτή με τους παππούδες μας, σίγουρα θα έχουμε χάσει κάτι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό», είπε η καγκελάριος με την φωνή της να λυγίζει.

«Πριν δούμε τη γιαγιά και τον παππού, χρειάζεται μία εβδομάδα κατ’ οίκον περιορισμός»

«Πρέπει να περιορίσουμε τις επαφές. Να μην είναι οι τελευταίες γιορτές για τους παππούδες μας», είπε χαρακτηριστικά

Όπως τόνισε στην Μπούντεσταγκ, η εμπειρία δείχνει πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού είναι πιο σφοδρό από το πρώτο, και πρόσθεσε πως υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί πολίτες που νοσούν στη Γερμανία. Σημείωσε, ακόμη, πως οι Γερμανοί δεν έχουν περιορίσει όσο πρέπει τις επαφές τους.

Η κ. Μέρκελ εμφανίστηκε, επίσης, αντίθετη στην επαναλειτουργία των ξενοδοχείων, αποθαρρύνοντας τις οικογενειακές μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο.

«Απομένουν ακόμη 14 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα», προειδοποίησε η Μέρκελ, ένα 24ωρο μετά την δραματική έκκληση για αυστηροποίηση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας που απηύθυναν προς την κυβέρνηση η Γερμανική Ακαδημία Επιστημών Leopoldina και το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» εξαιτίας της διατήρησης των κρουσμάτων κορωνοϊού σε υψηλά επίπεδα.

«I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable.»

German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ

— DW News (@dwnews) December 9, 2020