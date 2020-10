Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και τη Δημοκρατία

Με μια ανάρτηση στα αγγλικά σχολιάζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ιστορική απόφαση για καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Λίγη ώρα μετά το μήνυμά του στο οποίο έκανε λόγο για «νίκη της Δημοκρατίας», ο πρωθυπουργός με ανάρτηση στο Twitter αναφέρει πως είναι «μια πραγματικά ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

«Αφού ο ελληνικός λαός έβγαλε το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής από το Κοινοβούλιο στις τελευταίες εκλογές, σήμερα η ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε την ηγεσία του που λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση.

» Μια πραγματικά ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

Αfter the Greek people voted the neo-Nazi party of Golden Dawn out of Parliament in the last election, today the Greek justice system convicted its leadership of operating as a criminal organization.

A truly historic day for Greece, democracy and the rule of law.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2020