Σε δημοπρασία η «συνάντηση» του Banksy με τον Monet στη λίμνη με τα νούφαρα

Στις 21 Οκτωβρίου, δημοπρατείται στου Sotheby’s του Λονδίνου το έργο του Banksy «Show me the Monet», ερμηνεία από τον καλλιτέχνη δρόμου και ακτιβιστή του ιμπρεσιονιστικού αριστουργήματος του 1899 του Κλοντ Μονέ «Le Bassin aux Nympheas (Η Λιμνούλα με τα Νούφαρα)». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ελαιογραφία του Banksy θα αποφέρει ποσό μεταξύ 3,9 και 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Did you guess it? This is no Monet at all, but a mischievous twist on the Impressionist painter’s work by the one and only…Banksy! #ShowMeTheMonet will be offered at auction this October 21. pic.twitter.com/qq5nwgVCLz

— Sotheby’s (@Sothebys) September 18, 2020