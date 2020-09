Σαρκοφάγοι 2.500 ετών στη νεκρόπολη της Σαχάρας [Εικόνες]

Μπροστά σε ένα μοναδικό θέαμα βρέθηκαν οι αιγυπτιακές αρχές καθώς ανακάλυψαν 14 σαρκοφάγους στη νεκρόπολη της Σαχάρας.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό μιας κοιλότητας στη νεκρόπολη της Σαχάρας, νοτιοανατολικά του Καΐρου.

Οι σαρκοφάγοι υπολογίζεται πως χρονολογούνται 2.500 χρόνια πίσω στο χρόνο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν βρεθεί ακόμη 13.

Στον αρχαιολογικό χώρο της νεκρόπολης στη Σαχάρα, η οποία βρίσκεται 25 χιλιόμετρα νότια Πυραμιδών της Γκίζας, βρέθηκε η πυραμίδα του φαραώ Ντζέσερ.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo

— Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) September 6, 2020