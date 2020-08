Τετ α τετ Μέρκελ – Μισέλ: Στο μενού η Αν. Μεσόγειος και η δράση της ΕΕ

Συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ είχε σήμερα, Δευτέρα, στο Βερολίνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο βρισκόταν στην ατζέντα, όπως επίσης και οι εξελίξεις στην Λευκορωσία, στην Αφρική και στην Κίνα.

Στις αναρτήσεις του για τη συνάντηση ο κ. Μισέλ κάνει λόγο για πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δράση.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε στο τουίτερ: «Πίσω στο Βερολίνο με την Άνγκελα Μέρκελ για να συζητήσουμε το δρόμο για μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δράση.»

» Η Ευρώπη πρέπει να βγει από τις σημερινές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα -να ανανεώσουμε τις οικονομίες μας και να μειώσουμε τις συνέπειες της COVID-19.»

» Η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει το ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει τις αξίες και τα συμφέροντά της. Επίσης συζητήσαμε την κατάσταση στη Λευκορωσία, την Ανατολική Μεσόγειο, την Αφρική και την Κίνα».

— Charles Michel (@eucopresident) August 31, 2020