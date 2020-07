Αντετοκούνμπο: «Να τελειώσουμε ότι ξεκινήσαμε»

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στο Ορλάντο και ξεκίνησαν προπονήσεις, όπως και όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φυσικά είναι στο Ορλάντο και μάλιστα δείχνει αποφασισμένος για να πετύχει τον στόχο που είχε θέσει τόσο αυτός αλλά και τα ελάφια στην αρχή της σεζόν. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ανέβασε και φωτογραφίες από την προπόνηση των Μπακς στο Ορλάντο, τονίζοντας πως «πρέπει να τελειώσουμε ότι ξεκινήσαμε».

«Νιώθω καλά που επέστρεψα. Να τελειώσουμε ότι ξεκινήσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάνναρος.

Feels good to be back! Time to finish what we started. pic.twitter.com/IP8fzEAnjn

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 12, 2020