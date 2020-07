ΕΚΠΑ: Νέα διάκριση στην παγκόσμια κατάταξη – «Ανέβηκε» 30 θέσεις

Άλμα 30 θέσεων στη λίστα με τα 2.000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως κατάφερε να κάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την κατάταξη του Κέντρου Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων (Center for World University Rankings).

Στον κατάλογο που δημοσίευσε για την περίοδο 2020-2021 το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει τη 267η θέση και την πρώτη θέση μεταξύ των δώδεκα ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα με 357 πανεπιστήμια και 8 εξ αυτών στο top 10 των Ιδρυμάτων. Ακολουθεί η Κίνα με 267, το Ηνωμένο Βασίλειο με 95 και η Γαλλία με 82. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ το Cambridge το οποίο βρίσκεται στην 4η θέση παγκοσμίως είναι και το κορυφαίο δημόσιο Πανεπιστήμιο στην εν λόγω κατάταξη.

Η μεθοδολογία της CWUR χρησιμοποιεί τους κάτωθι επτά δείκτες για την κατάταξη των κορυφαίων 2.000 πανεπιστημίων του κόσμου:

1) Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία μετριέται από τον αριθμό των αποφοίτων οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%].

2) Η απασχόληση των αποφοίτων (Alumni Employment), η οποία μετριέται από το συνολικό αριθμό των αποφοίτων που κατέχουν θέση CEO στις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%].

3) Η Ποιότητα της Σχολής (Quality of Faculty), η οποία μετριέται από τον αριθμό των καθηγητών και ερευνητών οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια [10%].

4) Το ερευνητικό προϊόν , το οποίο αποτυπώνει το συνολικό αριθμό των ερευνητικών άρθρων [10%].

5) Η Ποιότητα των Δημοσιεύσεων, η οποία μετριέται από τον αριθμό των ερευνητικών άρθρων που βρίσκονται σε περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας [10%].

6) Η επιρροή, μετρούμενη από τον αριθμό των ερευνητικών εργασιών που εμφανίζονται σε υψηλής επίδρασης περιοδικά [10%].

7) Ετεροαναφορές, που υπολογίζονται από τον αριθμό των υψηλής επίδρασης ερευνητικών άρθρων [10%].

Η ταυτότητα του CWUR

Το CWUR είναι ένας κορυφαίος οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πανεπιστήμια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Δημοσιεύει αξιόλογες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, γνωστές για την αντικειμενικότητα, την διαφάνεια και την συνέπεια τους, τις οποίες εμπιστεύονται φοιτητές, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις πανεπιστημίων και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο.

Η εν λόγω παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων της CWUR είναι ίσως η μοναδική που αποτιμά την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών, το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους, χωρίς να στηρίζεται σε έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και υποβολές στοιχείων από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Ορισμένα δεδομένα που συνηγορούν στην αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της εν λόγω κατάταξης είναι τα εξής:

(α) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως η ARWU (Πίνακας της Σανγκάης) επικεντρώνονται σε ιδρύματα των οποίων φοιτητές ή απόφοιτοι έχουν κερδίσει το βραβείο Νόμπελ και άλλα βραβεία σε συγκεκριμένα πεδία , αλλά αγνοούν άλλα σημαντικά βραβεία, μετάλλια και προσωπικές τιμές. Ο πίνακας της CWUR περιλαμβάνει μια ολόκληρη λίστα βραβείων και τιμών η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής βραβεία που λαμβάνονται υπόψη από τηνCWUR: Abel Prize, Balzan Prize, Berggruen Prize, Breakthrough Prize, Charles Stark Draper Prize, Crafoord Prize, Dan David Prize, Fields Medal, Gruber Prize, Holberg International Memorial Prize, Japan Prize, Johan Skytte Prize, Kluge Prize, Kyoto Prize, Millennium Technology Prize, Praemium Imperiale, Pritzker Prize, Queen Elizabeth Prize for Engineering, Shaw Prize, Schock Prize, Stockholm Prize in Criminology, Templeton Prize, Turing Award, Vautrin Lud Prize, Vetlesen Prize, Wolf Prize, and World Food Prize.

(β) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως αυτός της QS βασίζουν το 50% της αξιολόγησης τους σε «έρευνες φήμης» οι οποίες στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου είναι φυσικό να ευνοούνται μεγάλα ιστορικά Πανεπιστήμια τα οποία διαφημίζονται συνεχώς. Αντίστοιχο ζήτημα φαίνεται και στον πίνακα Times Higher Education, όπου πάνω από το 1/3 της αξιολόγησης βασίζεται σε αντίστοιχες έρευνες.

(γ) Σε ορισμένους πίνακες κατάταξης δεν λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιεύσεις του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών. Στην κατάταξη της CWUR λαμβάνονται υπόψη.

Κλείνοντας, ο Πρύτανης κ. Αθανάσιος Δημόπουλος αναφέρει «θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, για τον σημαντικό αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά και υπό αντίξοες συνθήκες , για να μπορεί το Πανεπιστήμιο μας να διατηρεί την υψηλή ποιότητα σπουδών και έρευνας. Η συγκεκριμένη διάκριση όπως και όλες που έχουν επιτευχθεί και ανακοινωθεί, ανήκουν σε αυτούς. Ως Πρυτανική Αρχή θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ανάδειξη σε διεθνές επίπεδο του πολύ σημαντικού διδακτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου μας».