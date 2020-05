Λιβύη : Εκατοντάδες Ρώσοι μισθοφόροι εγκαταλείπουν τον Χαφτάρ

A member of Libya's internationally recognised government holds his weapon after taking control of Watiya airbase, southwest of Tripoli, Libya May 18, 2020. REUTERS/Hazem Ahmed

Μαζική αποχώρηση εκατοντάδων Ρώσων μισθοφόρων οι οποίοι πολεμούσαν στο πλευρό των δυνάμεων του στρατάρχη Χαφτάρ παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 1.000-1.400 μισθοφόροι οπισθοχώρησαν στο αεροδρόμιο της Λιβυκής πόλης Μπάνι Ουαλίντ περίπου 150 χλμ ΝΑ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Bloomberg. Τι συμβαίνει στον Εβρο – Πώς σχολιάζει καθηγητής διπλωματικών σπουδών τα γεγονότα Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μπάνι Ουαλίντ περίπου 1.500 Ρώσοι και Σύροι μισθοφόροι έφυγαν από το αεροδρόμιο της πόληςπρος την αεροπορική βάση αλ Τζούφρα στην κεντρική Λιβύη την οποία ελέγχουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ, ο εκπρόσωπος των οποίων πάντως το αρνήθηκε. Ο ίδιος ανέφερε ότι συνεχίζουν να καταφτάνουν και άλλοι μισθοφόροι, αλλά δεν είναι επιθυμητοί στην πόλη του που επιθυμεί να παραμείνει ουδέτερη. Τι σημαίνει η αποχώρηση των Ρώσων μισθοφόρων Οι λόγοι της υπαναχώρησης των μισθοφόρων από την ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης δεν είναι σαφείς πάντως αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Al Jazeera ανέφερε ότι μεγάλο μέρος του εδάφους που είχε κερδίσει πλησίον της λιβυκής πρωτεύουσας ο Χαφτάρ, από τον Απρίλιο του 2019, οφείλεται ακριβώς στη συμβολή των εν λόγω ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. «Δεν ξέρουμε γιατί φεύγουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, καθώς ο Χαφτάρ χάνει έδαφος. Η απόσυρση των Ρώσων μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες για τις δυνάμεις του Χαφτάρ», ανέφερε ο ρεπόρτερ του Al Jazeera, επισήμανση με την οποία συμφωνεί και ο Τζαλέντ Χαρχαουί, ερευνητής στο Ινστιτούτο Clingendael, ο οποίος χαρακτηρίζει τη Wagner ως «μια από τις πιο αποτελεσματικές και καλύτερα εξοπλισμένες ξένες δυνάμεις στο βασικό μέτωπο». Ο Εμάντ Μπαντί του Ατλαντικού Συμβουλίου με ειδίκευση τα ζητήματα της Λιβύης, συμφωνεί ότι η αποχώρηση των Ρώσων μισθοφόρων είναι ένα σημαντικό πισωγύρισμα για τον Χαφτάρ. «Μόνο να εικάσουμε μπορούμε γιατί υποχώρησαν τώρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κατά την περασμένη εβδομάδα, η Τουρκία αναβάθμισε τις αεροπορικές της δυνατότητες στη Λιβύη και έχει αποδυναμώσει σημαντικά το στρατηγικό πλεονέκτημα που παρείχαν εκεί οι Ρώσοι μισθοφόροι». Σύμφωνα με τον ίδιο είναι «εξόφθαλμο» ότι υπάρχει «κάποιου είδους άτυπη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης» προκειμένου να αποσυρθούν με ασφάλεια οι μισθοφόροι. Ποια είναι η ομάδα «Βάγκνερ» Η ομάδα «Βάγκνερ», είναι από τους πιο γνωστούς ιδιωτικούς στρατούς παγκοσμίως και απαρτίζεται από πρώην στρατιωτικούς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και εκτελεί αποστολές αυτόνομες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Εκατοντάδες μισθοφόροι αναπτύχθηκαν τον τελευταίο χρόνο στην Λιβύη προκειμένου να βοηθήσουν τον Χαφτάρ στην προσπάθειά του να καταλάβει την Τρίπολη που αποτελεί και την έδρα της κυβέρνησης του GNA με επικεφαλής τον Φαγέζ Μουσταφά αλ-Σαράζ. Τον Χαφτάρ στηρίζουν εκτός από τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος. Ο Σάρατζ αξιοποιεί επίσης, Σύρους και Σουδανούς μαχητές. Ο Σάρατζ από την άλλη, έχει την αμέριστη στήριξη του Ταγίπ Ερντογάν. Μετά και τα δυο τουρκολιβυκά σύμφωνα που υπεγράφησαν, εστάλησαν τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν να μην πέσει η Τρίπολη στα χέρια των δυνάμεων του Χαφτάρ. Από τον Ιανουάριο ο Ερντογάν έχει στείλει εκατοντάδες Σύρους μαχητές για να στηρίξει την κυβέρνηση της Τρίπολης. (Με πληροφορίες από Bloomberg, Al Jazzera, ΑΠΕ-ΜΠΕ) Αλμπέρ Καμύ: Έχω δύο πατρίδες, το φως και σένα Share