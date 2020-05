Βρετανία Παραιτήθηκε ο κορυφαίος σύμβουλος του Τζόνσον

Ισχυρό πλήγμα δέχεται η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον λίγες ώρες αφότου η Μεγάλη Βρετανία ξεπέρασε την Ιταλία σε αριθμό θανάτων από τον κοροναϊό. Το βράδυ της Τρίτης, ο επικεφαλής της στρατηγικής της βρετανικής κυβέρνησης για την πανδημία, Νιλ Φέργκιουσον, υπέβαλε την παραίτησή του.

Ο καθηγητής του Imperial College εγκατέλειψε το ρόλο του ως κυβερνητικός σύμβουλος, αφού παραβίασε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. «Δέχομαι ότι έκανα λάθος κρίσης και πήρα λάθος πορεία δράσης» δήλωσε.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο καθηγητής Νιλ Φέργκιουσον παραιτήθηκε από την κυβερνητική συμβουλευτική του θέση μετά τις φήμες ότι μια γυναίκα με την οποία διατηρεί σχέση, αλλά ζει αλλού, τον επισκέφτηκε στο σπίτι του κατά τη διάρκεια του lockdown.

«Ως εκ τούτου, αποχώρησα από τη συμμετοχή μου στο Συμβούλιο» είπε ο ίδιος, απευθυνόμενος στην Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα για Επείγουσες Καταστάσεις.

