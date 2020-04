Φαμοτιδίνη: Ένα αντιόξινο στη μάχη κατά του κορωνοϊού – Πρώτη κλινική δοκιμή στη Νέα Υόρκη

A researcher at the University of Pittsburgh works on a COVID-19 vaccine candidate, a fingertip-sized patch with dissolvable microscopic needles, in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S., March 28, 2020. UPMC/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Μια αθόρυβη κλινική δοκιμή ξεκίνησε σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα κατά του κορωνοϊού της φαμοτιδίνης, ενός γνωστού αντιόξινου φαρμάκου για τις καούρες στο στομάχι. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να είναι διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα. Η διπλά «τυφλή» και τυχαιοποιημένη δοκιμή γίνεται, σε συνδυασμό με το ανθελονοσιακό φάρμακο υδροξυχλωροκίνη, σε 187 ασθενείς με Covid-19 (πολλοί από αυτούς διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), οι οποίοι στην πορεία θα αυξηθούν σε 1.174. Είναι η πρώτη φορά οπουδήποτε στον κόσμο που δοκιμάζεται η φαμοτιδίνη σε σχέση με τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Βρετανία : Υπό πίεση για το lockdown επιστρέφει ο Μπόρις Τζόνσον Η μελέτη που ξεκίνησε εντός του Απριλίου, σύμφωνα με το «Science», πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Feinstein σε νοσοκομειακές μονάδες του συστήματος υγείας Nortwell Health, του μεγαλύτερου στη Ν.Υόρκη, καθώς περιλαμβάνει 23 νοσοκομεία. Το Northwell δεν αποκάλυψε την έναρξη της μελέτης, επειδή ήθελε να διασφαλίσει επαρκείς ποσότητες της φαμοτιδίνης, προτού άλλα νοσοκομεία ή η αμερικανική κυβέρνηση αρχίσουν να την αγοράζουν. Οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν κατά πόσο η φαμοτιδίνη, που χορηγείται ενδοφλέβια σε δοσολογία εννέα φορές μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιείται ως αντιόξινο, «φρενάρει» τον κορονοϊό. Έχουν υπάρξει ήδη ενδείξεις από την Κίνα, αλλά και από την ανάλυση μοντέλων σε μοριακό επίπεδο, ότι η εν λόγω δραστική ουσία που «δένεται» πάνω σε ένα ένζυμο-κλειδί του νέου κορονοϊού, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπισή του. Οι γιατροί αρχικά ήθελαν να δοκιμάσουν μόνη της τη φαμοτιδίνη, αλλά με τόσους ασθενείς να παίρνουν υδροξυχλωροκίνη στα νοσοκομεία, αναγκάστηκαν να τη δοκιμάσουν σε συνδυασμένο φαρμακευτικό σχήμα. Όσοι ασθενείς παίρνουν τα δύο φάρμακα από κοινού, θα συγκριθούν με μία ομάδα που παίρνει μόνο υδροξυχλωροκίνη, καθώς και με μια τρίτη ομάδα ελέγχου που δεν έχει πάρει κανένα από αυτά τα δύο φάρμακα. Ο ειδικός στις λοιμώδεις νόσους γιατρός Μάικλ Κάλαχαν του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, ο οποίος πρόσφατα βρισκόταν στη Γουχάν της Κίνας, είναι ο πρώτος στις ΗΠΑ που υποστήριξε ότι η φαμοτιδίνη πρέπει να δοκιμαστεί στην Covid-19. Ο Κάλαχαν και οι Κινέζοι συνάδελφοί του πρόσεξαν στην κορύφωση της επιδημίας στη Γουχάν κάτι παράξενο: ο ιός σκότωνε πολλούς ασθενείς άνω των 80 ετών, αλλά μεταξύ όσων επιζούσαν, υπήρχαν δυσανάλογα πολλοί φτωχοί αγρότες. Η ανάλυση των ιατρικών ιστορικών 6.212 ασθενών έφερε στο φως ότι πολλοί επιζήσαντες υπέφεραν προηγουμένως από χρόνιες στομαχικές καούρες και έπαιρναν το φθηνότερο φάρμακο φαμοτιδίνη, αντί το ακριβότερο ομεπραζόλη που προτιμούσαν οι πλουσιότεροι Κινέζοι (και Αμερικανοί). Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με Covid-19 που είχαν πάρει για καιρό φαμοτιδίνη, είχαν ποσοστό θνητότητας 14%, έναντι 27% όσων δεν είχαν πάρει αυτό το φάρμακο πριν μολυνθούν από τον κορονοϊό. Επιστρέφοντας από τη Γουχάν στις ΗΠΑ, ο Κάλαχαν έπεισε άλλους Αμερικανούς επιστήμονες να μελετήσουν τη φαμοτιδίνη σε μοριακό επίπεδο σε σχέση με τον κορονοϊό και οι πρώτες ενδείξεις ήταν ενθαρρυντικές. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε επείγουσα έγκριση να γίνει η πρώτη κλινική δοκιμή της ουσίας σε ασθενείς με Covid-19. Στο μεταξύ, οι επιστήμονες ετοιμάζουν την πρώτη σχετική επιστημονική δημοσίευσή τους στο ιατρικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine». Εκπροσωπος ΠΟΥ στο ΒΗΜΑ: Είμαστε στα πρώτα στάδια της πανδημίας Share