Το μήνυμα της Σάκκαρη για την τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό

View this post on Instagram

Μετά από μια πολύ πετυχημένη τηλεδιάσκεψη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας μας @kyriakos_ και τον Υπουργό Αθλητισμού @lefteris_avg για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα. After a very successful conference call, I would like to thank our Prime Minister @kyriakos_ and the Minister of Sports @lefteris_avg, for the constructive talk. @ziseathlitika 🇬🇷