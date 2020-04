Ολυμπιακός : Φέρεται αποφασισμένος να πάρει τον αυστραλό Ράιαν Μπρόκχοφ

Είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό του για την επόμενη σεζόν.

Οι Ερυθρόλευκοι ουσιαστικά έχουν κλείσει τον Χασάν Μάρτιν για τη θέση του σέντερ, ενώ σύμφωνα με το δημοσιογράφο του Sport5 από το Ισραήλ Ρόι Κοέν κινούνται για μία ακόμα μεταγραφή.

Όπως τόνισε ο ίδιος μέσω twitter, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στον Ράιαν Μπρόκχοφ ύψους 800 χιλιάδων δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κοέν την Παρασκευή είχε αποκαλύψει ενδιαφέρον της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον αυστραλό γκαρντ/φόργουορντ, το πάντως διέψευσε αργότερα η ομάδα του λαού.

Την τελευταία σεζόν ο Μπρόκχοφ αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Ντάλας Μάβερικς, ενώ γνωρίζει καλά τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς έχουν συνεργαστεί μαζί στη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Τo tweet του Κοέν:

It seems that Olympiacos is determined to land Broekhoff and already made a 800k offer https://t.co/8eaL6RSUp1

— Roi Cohen (@RoiCohen99) April 11, 2020