Ολυμπιακός : Αδημονία για τη μεγάλη επιστροφή στο «Γ. Καραϊσκάκης» [Βίντεο]

Πάει ένας μήνας πλέον χωρίς αγωνιστική δράση.

Τελευταίο ματς του Ολυμπιακού ήταν στις 12 Μαρτίου, στο εντός έδρας 1-1 με τη Γουλβς για τη φάση των 16 του Europa League.

Από τότε έχουν περάσει 30 ολόκληρες ημέρες και είναι λογικό η αδημονία για την επιστροφή στην κανονικότητα και στο ποδόσφαιρο να είναι μεγάλη.

Το ίδιο αισθάνεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός και οι άνθρωποι της ομάδας, οι οποίοι ανυπομονούν να γυρίσουν στο «κάστρο» τους, το «Γ. Καραϊσκάκης», για να μπορέσουν οι οπαδοί του συλλόγου να παρακολουθήσουν ξανά τους αγαπημένους τους παίκτες.

Έστω και εξ αποστάσεως, διότι φέτος δεν πρόκειται να γεμίσουν τα γήπεδα ξανά, λόγω του φόβου που υπάρχει για περαιτέρω εξάπλωση του κοροναϊού. Μόνο από την τηλεόραση.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανέβασε βίντεο με εικόνες μέσα από το Φαληρικό Στάδιο, αναφέροντας τα εξής:

«Ανυπομονούμε να γυρίσουμε στο κάστρο μας! *Τα γυρίσματα έγιναν πριν από τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού».

Δείτε την ανάρτηση και το βίντεο των Πειραιωτών:

Ανυπομονούμε να γυρίσουμε στο κάστρο μας! / We can’t wait to return to our #football castle! 😍

*Τα γυρίσματα έγιναν πριν από τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού.#Olympiacos #Karaiskaki #GoodMorning #WeekendMotivation #DroneVideo #Drone pic.twitter.com/YMCVQs0W6P

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 11, 2020