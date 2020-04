Κουτσούμπας : Το ΚΚΕ ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους στην Υγεία

Protest march by members of All Workers Militant Front, in Athens, Greece during the 24-hour strike on Oct. 2, 2019. / Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα, απο μέλη του ΠΑΜΕ, κατά την διάρκεια της 24ωρης απεργίας στις 2 Οκτωβρίου, 2019

Τη στήριξη του ΚΚΕ στους υγειονομικούς που κινητοποιούνται σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να βγει όρθιος και δυνατός ο λαός από τη δοκιμασία Κοροναϊός : Επεκτείνεται η μείωση ενοικίου 40% - ποιούς αφορά «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στις δομές της Υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για να βγει ο λαός όρθιος, δυνατός απ' αυτή τη δοκιμασία», τόνισε ο γραμματέας του ΚΚΕ, σε δήλωσή του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Σημειώνεται ότι οι υγειονομικοί του ΕΣΥ σε όλα τα νοσοκομεία και τις δομές Υγείας όλης της χώρας από το πρωί πραγματοποιούν συμβολικές κινητοποιήσεις με σύνθημα «σπάμε τη σιωπή μας, δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης για μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας» στο πλαίσιο της μέρας πανελλαδικής δράσης για την Υγεία που είχε ορίσει για σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου η ΟΕΝΓΕ. Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κουτσούμπα έχει εξής: «Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, μέρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στις δομές της υγείας, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης για να βγει ο λαός μας όρθιος, δυνατός απ΄ αυτή τη δοκιμασία. Γι' αυτό απαιτούμε: Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών. Πλήρη επίταξη κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων, του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς μας. Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί!» Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα για την Παγκόσμια Μέρα Υγείας#menoume_dynatoi #Covid_19 #ΚΚΕ #ΚΝΕ #κορονοιος https://t.co/Js7QKYIy8C pic.twitter.com/tzawt2mXKY — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) April 7, 2020