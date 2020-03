Αγγίζουν τις 11.000 οι νεκροί στην Ιταλία – Προς παράταση μέτρων και τεστ κατ’ οίκο

A police car patrols, as Italy struggles to contain the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Naples, Italy March 29, 2020. REUTERS/Ciro De Luca

Τις πληγές της από την εξάπλωση του κοροναϊού, μετρά η Ιταλία. Την Κυριακή καταγράφηκαν άλλοι 756 θάνατοι από την πανδημία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 10.779. Πώς θα είναι η ζωή μετά τον κοροναϊό: Τα σενάρια τρόμου και η ωρίμανση της κοινωνίας Σε σχέση με το Σάββατο, ο αριθμός των νεκρών παρουσίασε πτώση, όμως σε κάθε περίπτωση, τα νούμερα παραμένουν σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, τα κρούσματα ανήλθαν σε 97.689, καθώς την Κυριακή αυξήθηκαν κατά 3.815 και αφορούν σε περιστατικά, που είτε είναι σε καραντίνα είτε εισήχθησαν στα νοσοκομεία. Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 41.007 και οι νεκροί 6.360. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 13.119 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.443. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 8.358, με 392 νεκρούς. Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού, αλλά και ο αριθμός των νεκρών, έχουν ελαφρά περιοριστεί. Χρήματα στους δήμους Στο μεταξύ, η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα για την επίσπευση πληρωμών ύψους 4,3 δισ. ευρώ, προκειμένου να βοηθηθούν «πολίτες που δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν τρόφιμα». Τα νέα μέτρα επιταχύνουν την μεταφορά κεφαλαίων από το κράτος στους δήμους για να διατεθούν στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δοθούν επιπρόσθετα 400 εκατ. στους δήμους ώστε να προσφέρουν κουπόνια αγοράς τροφίμων στους πολίτες που τα χρειάζονται. Προς παράταση μέτρων Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η απαγόρευση κυκλοφορίας και η διακοπή λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, η οποία, κανονικά, θα έπρεπε να λήξει στις 3 Απριλίου, θα παραταθεί για τουλάχιστον άλλες δυο εβδομάδες. Τεστ κατ΄ οίκον Στην Νάπολη άρχισε η πραγματοποίηση τεστ ανίχνευσης του κοροναϊού κατ’ οίκον, με πέντε τροχόσπιτα του ιταλικού συστήματος υγείας τα οποία μεταφέρουν, στις διάφορες περιοχές της πόλης, εθελοντές και γιατρούς. Προτεραιότητα στη διενέργεια των τεστ έχουν οι πολίτες που έχουν εκδηλώσει «ύποπτα συμπτώματα» αλλά και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα και πρέπει να εξακριβωθεί αν έχουν θεραπευθεί. Υποβάλλονται σε δυο τεστ, το ένα εικοσιτέσσερις ώρες μετά το άλλο.

Τα τεστ πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, σε συνεργασία με τους οικογενειακούς γιατρούς της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου.