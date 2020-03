Κορωνοϊός – Κομισιόν: Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την πανδημία

epa03430300 EU flags wave outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, 12 Ocotober 2012. The European Union was awarded the Nobel Peace Prize 2012 earlier the same day. The EU and its forerunners have for 'over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe,' the Norwegian Nobel Committee citation said 12 October. European Council President Herman van Rompuy said that the Nobel Peace Prize was a recognition of the EU's work as a peacemaker in Europe. EPA/OLIVIER HOSLET

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την κατάρτιση νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κοροναϊού, ανήγγειλε χθες Σάββατο η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πριν από περίπου έναν μήνα, την 21η Φεβρουαρίου, οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της τα επτά επόμενα χρόνια (2021-2027), ούτε για το ύψος που θα έχει το συνολικό ποσό, ούτε για την κατανομή των δαπανών (από τη γεωργία ως την πληροφορική, από την άμυνα ως τη μετανάστευση). Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν Οι συνομιλίες αναμενόταν να συνεχιστούν αλλά, στο μεταξύ, η πανδημία του κορονοϊού εξαπλώθηκε στη Γηραιά Ήπειρο, που πλέον θρηνεί τα δύο τρίτα των θανάτων στον κόσμο — 21.334 νεκρούς, επί συνόλου 351.877 κρουσμάτων μόλυνσης — και έχει μεταβάλει άρδην τις προτεραιότητες των ηγετών των χωρών-μελών της ΕΕ. «Για να εξασφαλιστεί η ανάκαμψη, η Κομισιόν θα προτείνει αλλαγές στο σχέδιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού», διαβεβαίωσε η Γερμανίδα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. «Αυτό θα συμπεριλάβει ένα πρόγραμμα ανάκαμψης που θα εγγυάται τη συνοχή στους κόλπους της [Ευρωπαϊκής] Ένωσης δια της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας», πρόσθεσε. «Σε αυτό το στάδιο, η πρόεδρος δεν αποκλείει καμία επιλογή εντός των ορίων της συνθήκης» της ΕΕ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διχασμένη η ΕΕ για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης, οι 27 ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση σε οικονομικό επίπεδο μπροστά στην κρίση δημόσιας υγείας χωρίς προηγούμενο, που πιθανότατα θα βυθίσει την Ευρώπη και τον κόσμο σε βαθιά ύφεση φέτος. Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ πέταξαν την μπάλα στους υπουργούς Οικονομικών, στο Eurogroup, αναθέτοντάς τους θα παρουσιάσουν προτάσεις μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες. «Η Κομισιόν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις και είναι έτοιμη να χορηγήσει τη βοήθειά της, αν έχει την υποστήριξη του Γιούρογκρουπ», εξήγησε η φον ντερ Λάιεν. «Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται πάνω σε προτάσεις για τη φάση της οικονομικής ανάκαμψης, εντός των πλαισίων των υπαρχουσών συνθηκών». Οι ευρωπαϊκές χώρες διχάζονται ως προς τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το οικονομικό σοκ της πανδημίας του κοροναϊού: αυτές του ευρωπαϊκού νότου, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, θέλουν να επιδειχθεί περισσότερη αλληλεγγύη από τους εταίρους τους στον Βορρά, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Αλλά οι κυβερνήσεις αυτών των τελευταίων, που υπερασπίζονται πάγια την δημοσιονομική πειθαρχία, δεν μοιάζουν διατεθειμένες να βοηθήσουν άνευ όρων τα κράτη-εταίρους τους, τα οποία άλλωστε μέμφονταν συχνά στο παρελθόν για την παραβίαση των συμφωνημένων δημοσιονομικών κανόνων. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ευκαιρία η Ευρώπη να επανεφεύρει τον εαυτό της Παρά τις συνεχιζόμενες διαφωνίες και αντεγκλήσεις, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γερμανικό Πρακτορείο και μεταδόθηκε χθες Σάββατο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε πως αν και η Ευρώπη έφθασε στο «χείλος της αβύσσου», αυτή η «μείζων κρίση» της δίνει «μια ευκαιρία να επανεφεύρει τον εαυτό της» και ήδη έχει κάνει κάθε κράτος-μέλος της «πιο δυνατό», ενώ διαβεβαίωσε ότι η εξέλιξη της κατάστασης «είναι στα χέρια μας». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Κόντρα Λαγκάρντ – Μέρκελ Share