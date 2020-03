Κορωνοϊός Τουρκία: 10.330 άτομα σε καραντίνα

Σε καραντίνα τέθηκαν 10.330 άτομα στην Τουρκία, αμέσως μόλις επέστρεψαν στη χώρα, από την Σαουδική Αραβία.

Eνας ταξιδιώτης, βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό, με αποτέλεσμα όλοι να μείνουν για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα 14 ημέρες.

#BREAKING – Turkey quarantined its 10.330 citizens who returned to the country from Saudi Arabia yesterday, due to coronavirus concerns. Many student residences in Ankara and Konya cities are emptied – State TV @trthaber reports.#coronavirus #Turkey pic.twitter.com/3IjL2uMvKt

— Coronavirus Alarm (@CoronaTurkeyEN) March 15, 2020