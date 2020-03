ΕΕ κατά Τραμπ: Ο κορωνοϊός απαιτεί συνεργασία, όχι μονομερή δράση

Εντόνως ενοχλημένη είναι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει όλα τα ταξίδια από 26 χώρες της Ευρώπης -εξαιρείται η Μεγάλη Βρετανία- προς τις ΗΠΑ για τις επόμενες 30 ημέρες λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «μονομερείς ενέργειες» από την πλευρά των ΗΠΑ και αποδοκιμάζοντας την απόφαση του αμερικανού προέδρου.

«Ο κορωνοϊός είναι μία παγκόσμια κρίση που δεν περιορίζεται σε μία ήπειρο και απαιτεί συνεργασία αντί για μονομερείς ενέργειες. Η ΕΕ αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν αν εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απαγόρευση μονομερώς και χωρίς διαβουλεύσεις. Η ΕΕ έχει λάβει ισχυρά μέτρα για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού» αναφέρουν οι δύο ηγέτες στη λιτή ανακοίνωσή τους.

Joint statement with ⁦ @vonderleyen ⁩ on the US travel ban related to COVID-19

Για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα είχε προϊδεάσει νωρίτερα ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος δήλωσε πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ούτε ενημέρωσε ούτε συντονίστηκε με την ΕΕ.

Ο Τραμπ σημείωσε στο διάγγελμά του πως η κυβέρνησή του έχει συχνές επαφές με τους συμμάχους των ΗΠΑ, όμως ουδείς αξιωματούχος της ΕΕ γνώριζε τα μέτρα που εξήγγειλε ο ρεπουμπλικανός, το βράδυ της Τετάρτης, επεσήμανε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ

Στο διάγγελμά του, τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος), ο Τραμπ ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των ταξιδιών από τις χώρες της Ευρώπης προς την αμερικανική επικράτεια για 30 ημέρες, από αύριο Παρασκευή, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κοροναϊού.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ωστόσο ότι οι νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που αποφάσισε να επιβληθούν, δεν αφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισδύσουν στη χώρα μας, πρόκειται να αναστείλω όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ, για τις επόμενες 30 ημέρες» είπε ο Ρεπουμπλικάνος από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

