Ιταλία: Νέα πιο σκληρά μέτρα – Κλείνουν τα πάντα για 15 ημέρες

Η Ιταλία υιοθετεί ακόμη σκληρότερα μέτρα για τον κορονοϊό. Σε νέο τηλεοπτικό του μήνυμα το βράδυ της Τετάρτης ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε τα εξής:

«Προχωρούμε βαθμιαία και τώρα κάνουμε νέο βήμα. Η Ιταλία μένει μια ενιαία ζώνη, αλλά θα κλείσουν όλα τα καταστήματα, με μόνη εξαίρεση στα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία. Θα μπορούν, όμως, να γίνονται παραδόσεις κατ΄οίκον. Ζητάμε την αύξηση της τηλε-εργασίας, ενώ οι βιομηχανίες πρέπει να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι δημόσιες μεταφορές και άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως τα ταχυδρομεία. Ο κανόνας παραμένει ο ίδιος: περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας όσο μπορούμε. Βέβαια, έχουμε επίγνωση ότι μόλις αρχίσαμε να αλλάζουμε τις συνήθειές μας και ότι για να δούμε αποτέλεσμα, θα χρειαστούν περίπου δυο εβδομάδες. Ακόμη και αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Σύντομα, δε, θα ορίσω ειδικό επίτροπο για την διαχείριση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στον τομέα της υγείας. Αν όλοι μας σεβαστούμε τους κανόνες αυτούς, θα βγούμε πιο γρήγορα από την κατάσταση συναγερμού. Η συλλογικότητα είναι και η δύναμη της χώρας μας».

Εξαιρούνται μόνο τα φαρμακεία, οι βασικές δημόσιες μεταφορές και τα σούπερ μάρκετ.

Italian PM Conte just announced closing down of all commercial activities across #Italy , with the exception of grocery shops, pharmacies, supermarkets. Teleworking strongly encouraged. Public services guaranteed. #COVID19 pic.twitter.com/FPCmE05WUB

#BREAKING Italy will close all shops, bars and restaurants, except pharmacies and food stores, as part of further efforts to contain the coronavirus, Prime Minister Giuseppe Conte says pic.twitter.com/NXc84dP7R4

— dpa news agency (@dpa_intl) March 11, 2020