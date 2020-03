Κορωνοϊός: Πραγματική η απειλή της πανδημίας λέει ο ΠΟΥ

Εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των κρουσμάτων του κοροναϊού σε όλον τον κόσμο και της οικονομικής κατάρρευσης που αυτή έχει προκαλέσει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξακολουθεί να αποφεύγει να χαρακτηρίσει «πανδημία» την εξάπλωση του φονικού ιού, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα.

Με 110.000 κρούσματα σε τουλάχιστον 100 χώρες, η απειλή της πανδημίας είναι πλέον πραγματική, σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους σε συνέντευξη Τύπου.

«Now that the #coronavirus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real.

But it would be the first pandemic in history that could be controlled.

The bottom line is: we are not at the mercy of this virus»-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 9, 2020