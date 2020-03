ΗΠΑ: Προληπτική καραντίνα μετά από κρούσμα σε ιερέα

Σε οικειοθελή καραντίνα 14 ημερών καλούν οι αρχές να μπουν όσοι πιστοί επισκέφθηκαν εκκλησία στη Βορειοδυτική Ουάσινγκτον σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής.

Τι αποφασίστηκε;

Επιπρόσθετα, δεκάδες εκκλησίες στις ΗΠΑ συνιστούν να αποφεύγονται οι αγκαλιές και τα φιλιά ενώ αναμένεται να αλλάξει η διαδικασία που τελείται το τυπικό της Θείας Λειτουργίας.

Η λειτουργία και κάθε άλλη υπηρεσία στην εκκλησία του Ιησού έχει σταματήσει, καθώς ένας εφημέριος είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό. Δεδομένου ότι ο ιερέας είχε προσφέρει κοινωνία και είχε προβεί σε χειραψία σε περίπου 500 άτομα, την τελευταία εβδομάδα, όλοι οι πιστοί κλήθηκαν να μπουν σε οικειοθελή καραντίνα. Η Εκκλησία έκλεισε για πρώτη φορά μετά το 1800.

Επιπλέον, εκκλησίες στις ΗΠΑ συνιστούν στους Ενορίτες τους να αποφεύγουν την απευθείας επαφή με άλλους πιστούς.

Η Αρχιεπισκοπή της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Ατλάντα είναι μία από τις πολλές που αποθαρρύνουν τη φυσική επαφή, ενώ ως εναλλακτική λύση η Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης συνιστά το νεύμα χαιρετισμού προς τους πιστούς.

LATEST: DC Mayor Bowser says services have been paused at Christ Church Georgetown after church’s rector tested positive for coronavirus.

DC Health recommends those who visited the church during select dates self-quarantine for 14 days since last visit. https://t.co/MBX67sHCVN pic.twitter.com/2x4m6zfb9M

— ABC News (@ABC) March 9, 2020