Κορωνοϊός: Στους 70 οι εγκλωβισμένοι στο ξενοδοχείο που κατέρρευσε στην Κίνα

Περίπου 70 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου που κατέρρευσε στην πόλη Κουανγκτσόου της επαρχίας Φουτζιάν στην Κίνα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις 7:30 μμ (τοπική ώρα) και διασώθηκαν 34 άνθρωποι μέσα στο επόμενο δίωρο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Κουανγκτσόου. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό πόσο ψηλό ήταν το κτίριο και τι προηγήθηκε της κατάρρευσης, αλλά στη γύρω περιοχή βρίσκονται ισόγεια εμπορικά καταστήματα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της κυβερνητικής Beijing News δείχνει διασώστες με την ειδική πορτοκαλί στολή να σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα που είχαν σπεύσει επί τόπου.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

Φιλοξενούσε όσους βρίσκονταν σε καραντίνα

Το ξενοδοχείο Xinjia που κατέρρευσε χρησιμοποιούνταν για καραντίνα λόγω του κοροναϊού, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της χώρας People’s Daily.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Beijing News, το ξενοδοχείο είχε 80 δωμάτια και είχε ανοίξει τον Ιούνιο του 2018.

Μια γυναίκα ονόματι Τσεν είπε στο Beijing News ότι συγγενείς της, ανάμεσά τους και η αδελφή της, βρίσκονταν σε καραντίνα στο ξενοδοχείο όπως είχαν επιβάλλει οι Αρχές, μετά την επιστροφή τους από την επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο του κοροναϊού.

Είπε ακόμη ότι όλοι τους είχαν φθάσει εκεί στις 25 Φεβρουαρίου και σύντομα θα έφευγαν αφού θα ολοκλήρωναν τις 14 ημέρες καραντίνας. «Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους, δεν απαντούν στα τηλέφωνά τους», είπε.

«Βρίσκομαι και εγώ σε καραντίνα (σε άλλο ξενοδοχείο) και ανησυχώ πολύ, δεν ξέρω τι να κάνω. Ήταν υγιείς, θερμομετρούνταν καθημερινά και οι εξετάσεις έδειχναν ότι όλα ήταν φυσιολογικά» πρόσθεσε.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020