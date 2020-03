Πιάστηκαν στα χέρια στην τουρκική Βουλή για χάρη του Ερντογάν

Άνω κάτω έγιναν στην τουρκική Βουλή βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Όλα ξεκίνησαν όταν στο βήμα ανέβηκε ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ενγκίν Ουζκότς.

Ορισμένες από τις δηλώσεις του για τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρήθηκαν προσβλητικές από τους βουλευτές του ΑΚΡ που συνεπλάκησαν με συναδέλφους τους από το CHP και διέκοψαν την ομιλία Ουζκότς.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις φέρεται να αφορούσαν την τακτική του Προέδρου της Τουρκίας για την επαρχία Ιντλίμπ, της Συρίας, με τα… αίματα να ανάβουν και την Βουλή να μετατρέπεται σε ρινγκ!

Δείτε απίστευτα βίντεο:

Turkish Parliament fighting because of Syria…

Was it all worth it? https://t.co/NKNqtBm3Pg — Can’s life (@cankulahcioglu) March 4, 2020

#Turkey: Some Turks … A Fight occured in the Turkish #Parliament.

Many good Turks who do not agree with Erdogan-s Terror and Wars IN #SYRIA ? https://t.co/nwbkej1LDx — Greg Young (@GregYou19929332) March 4, 2020