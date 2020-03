Ιντλίμπ: Ο συριακός στρατός κατέρριψε τουρκικό drone

A still photograph used in a video shows a downed drone in Deliosman Village, Turkey October 16, 2015. Turkish warplanes shot down the unidentified drone in Turkish air space near Syria on Friday and a U.S. official said Washington believed it was of Russian origin. The Russian defence ministry said all of its planes in Syria had safely returned to base and that all its drones were operating "as planned". Mandatory credit REUTERS/Halil Dogan via Reuters TV ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVE TPX IMAGES OF THE DAY

Ο Συριακός Στρατός κατέρριψε τουρκικό drone πάνω από την πόλη Σαρακέμπ στην επαρχία Ιντλίμπ, λίγη ώρα αφότου είχε ανακοινώσει ότι κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από τη βορειοδυτική Συρία και είχε προειδοποιήσει ότι θα καταρρίπτει οποιοδήποτε αεροσκάφος τον παραβιάσει. «Οποιοδήποτε αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο μας θα αντιμετωπίζεται ως εχθρικό και θα καταρρίπτεται» δήλωσε στρατιωτική πηγή σύμφωνα με το SANA. Προσφυγικό: Ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση Εξάλλου, τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν την πληροφορία που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, σύμφωνα με την οποία συριακό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην επαρχία Ιντλίμπ. (Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ) Ο Κορωνοϊός «μαύρος κύκνος» για τις αγορές – Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία