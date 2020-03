Ολυμπιακός: Με Χασάν και Ελ Αραμπί η 11άδα

Με επιθετικό δίδυμο «φωτιά» θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναιτωλικό.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι με την ομάδα του Αγρινίου για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της φετινής Σούπερ Λίγκας, ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του, έχοντας στην βασική 11άδα τους Χασάν και Ελ Αραμπί.

Ο Σα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκασπάρ, Σεμέδο, Μπα και Ομάρ στην τετράδα της άμυνας. Οι Καμαρά και Μπουχαλάκης θα είναι στα χαφ, με τους Μασούρα και Ραντζέλοβιτς στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Χασάν-Ελ Αραμπί στην επίθεση.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Σα, Γκασμπάρ, Σεμέδο, Μπα, Ελαμπντελαουί, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί, Χασάν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό! / The line-up for today’s match against Panetolikos FC! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAN #Slgr #Football #LineUp pic.twitter.com/f9t80jUSmQ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 1, 2020