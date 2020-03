Μαραθώνιος Τόκιο : Λεγκέσε και Σάλπετερ οι νικητές

Ο αιθίοπας Μπιρχάνου Λεγκέσε κέρδισε την Κυριακή το μαραθώνιο του Τόκιο για δεύτερη συνεχή χρονιά, φθάνοντας στη νίκη σε δύο ώρες, τέσσερα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, τρέχοντας συχνά κατά μήκος κενών δρόμων στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού ο αγώνας περιοριζόταν σε μερικές εκατοντάδες ελίτ αθλητές, χωρίς τη συνηθισμένη παρουσία περισσότερων από 30.000 ερασιτεχνών δρομέων για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης.

Ο Λεγκέσε, φορώντας τα πολύ συνηθισμένα -πλέον- παπούτσια με ανθρακονήματα της Nike, έπεσε πρώτος στο νήμα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το ρεκόρ του Γουίλσον Κίπσανγκ από το 2017 με 2:03:58.

Η Λόνα Τσεμτάι Σάλπετερ, η οποία αγωνίζεται για το Ισραήλ, κέρδισε τη διαδρομή στις γυναίκες με χρόνο ρεκόρ 2: 17:45, βελτιώνοντας την επίδοση της Σαράχ Τσέπτσιρτσιρ ( 2:19:47) από τον αγώνα του 2017.

2:04:15 for Birhanu Legese at the Tokyo Marathon

9 athletes go sub 2:07 and 17 sub 2:08 pic.twitter.com/3cSHlVR36j

— World Athletics (@WorldAthletics) March 1, 2020